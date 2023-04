Halbseitige Sperrungen

Lampertheim. Am Mittwoch und Donnerstag, 12. und 13. April, werden in Lampertheim in der Alten Viernheimer Straße und der Hagenstraße Erhaltungsarbeiten von der Firma Kutter durchgeführt.

In der Alten Viernheimer Straße werden Bereiche des Radschutzstreifens erneuert, in der Hagenstraße vor allem Bereiche, in denen sich durch wiederkehrende Belastungen des Busverkehrs im Laufe der Zeit Risse im Asphalt gebildet haben. Es handelt sich hierbei um zeitlich begrenzte Baustellen, die innerhalb eines Tages abgeschlossen sein sollten.

Neue Fahrbahnoberfläche

Die Ausführung erfolgt unter einer halbseitigen Straßensperrung. Im Rahmen des sogenannten „DSK-Verfahrens“ (dünne Schichten im Kalteinbau) wird die Oberfläche der Straße etwa zwei bis drei Zentimeter abgefräst. Daraufhin wird eine neue dünne Asphaltdeckschicht aufgebracht. Durch das DSK-Verfahren werden die Oberflächeneigenschaften verbessert und die Nutzungsdauer der Straße wieder verlängert.

Die Zeiträume für die Arbeiten werden allgemein unter Vorbehalt genannt, da sich diese aufgrund von Witterungsverhältnissen oder besonderen Vorkommnissen ändern können. red