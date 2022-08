Häusliche Pflege

Lampertheim. Über die Situation in der Nächstenpflege wird Karl-Heinz Lepper vom Sozialverband VdK am Dienstag, 9. August, einen Vortrag in der Seniorenbegegnungsstätte „Alte Schule“, Römerstraße 39, halten. Beginn ist um 15 Uhr, die Cafeteria öffnet bereits um 14. 30 Uhr.

In Leppers Vortrag geht es um die Herausforderungen der häuslichen Pflege. Sie gewinnt aufgrund der demografischen Entwicklung in unserer Gesellschaft zunehmend an Bedeutung. Viele alte Menschen möchten im eigenen Heim oder bei ihren Liebsten alt werden. Doch die Pflege zu Hause kann die pflegenden Angehörigen auch an ihre Grenzen bringen: psychisch, emotional, körperlich und finanziell. Wie sie unterstützt und entlastet werden können und sollten, darum geht es in Leppers Vortrag. red