Häkeln für Weltmeere

Lampertheim. Im September besteht für Menschen in Lampertheim die Möglichkeit, sich an einem Großprojekt des Museums Frieder Burda in Baden-Baden zu beteiligen. Das Museum lässt ab Januar 2022 im Rahmen der Ausstellung „Wert und Wandel der Korallen von Christine und Margaret Wertheim“ aus gehäkelten Einzelformen ein Korallenriff entstehen, berichtet die Lampertheimer Stadtverwaltung. 2012 hätten die australischen Schwestern Christine und Margaret Wertheim ein Kunstprojekt realisiert, das auf die Zerstörung des Great Barrier Reef sowie die Erderwärmung und Versauerung der Ozeane aufmerksam machen solle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mega-Installation sei unter anderem in New York und Los Angeles gezeigt worden, drei Millionen Zuschauer hätten das Projekt bewundert. Nun solle in Baden-Baden ein neues Korallenriff entstehen. Menschen jeden Alters seien aufgerufen, ein eigenes kleines Korallenriff zu häkeln und einzusenden.

Die Nadel schwingen

In der Stadtbücherei wird am 3. und 17. September jeweils von 14 bis 17 Uhr die Häkelnadel geschwungen. Häkelanleitungen und Beispiele können auch auf www.textilkreativclub.de und unter www.museum-frieder-burda.de angeschaut werden. Bereits entstandene Korallen können bis zum 15. November in der Stadtbücherei abgegeben werden. Diese werden dann nach Baden-Baden geschickt. Die Wertheim-Schwestern setzen die eingesandten Häkelkorallen im Museum Frieder Burda zu einer skulpturalen Traumwelt eines Korallenriffs zusammen, die von Januar bis Juni 2022 in der Ausstellung „Wert und Wandel der Korallen“ bewundert werden kann.

Auskünfte erteilt die Jugendförderung Lampertheim (Telefon 06206/9 35-3 12), Haus am Römer, Domgasse 2, 68623 Lampertheim, oder über E-Mail unter jugendfoerderung@lampertheim.de red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2