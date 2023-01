Haben Sie Vorsätze gefasst?

Lampertheim. Neues Jahr, neues Glück? Welche Wünsche oder Vorsätze haben die Lampertheimer? Die Liste der Neujahrswünsche ist lang und individuell geworden. Die meisten Befragten äußern eine Vielfalt an Hoffnungen und Vorhaben für 2023. Sie wünschen sich nicht nur ein frohes neues Jahr, sondern sie äußern unter anderem auch kritische Anliegen an die Gesellschaft.

6 Bilder

Manuel Horvat, 24: Ich studiere International Business Development und hatte in diesem Jahr wenig Gelegenheit, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich war zu Hause ausgezogen und deshalb trennen meine Angehörigen und mich einige Kilometer. Das soll nun anders werden. Für 2023 nehme ich mir vor, mehr Zeit für meine Familie zu investieren. Außerdem werde ich versuchen, mehr Sport zu machen und auf gesunde Ernährung zu achten. Mit meinen studentischen Leistungen bin ich momentan sehr zufrieden. Und das möchte ich auch so aufrechterhalten. Ansonsten lasse ich das neue Jahres einfach auf mich zukommen, mal sehen, was das Leben für Überraschungen mit sich bringt. So erwarten mich in 2023 unter anderem einige exotische Auslandsaufenthalte. Auf die bin ich sehr gespannt und freue mich natürlich auch darauf.

Ernst Haller, 73: Ich habe vor kurzem mit einem Fitnesstraining angefangen. Früher habe ich als Ausdauertraining das Joggen genutzt. Fitnesstraining in einem Studio hatte ich mir eigentlich schon lange vorgenommen. Dabei war es allerdings erst einmal geblieben. Nach dem Probetraining in einem Lampertheimer Gesundheitszentrum habe ich dann erkannt, dass man in jedem Alter damit anfangen kann. Dort drehe ich auch künftig meine Runden. Ich bin Neueinsteiger, vorher habe ich so etwas noch nie gemacht. Ich möchte meine Muskeln aufbauen, meine Kraft, meine Kondition trainieren und aktiver im Leben werden. Ich gebe nicht auf und werde im neuen Jahr auf jeden Fall weitermachen. Weil es beim Training auf die Regelmäßigkeit ankommt, werde ich zweimal in der Woche trainieren.

Ilse Stenzel, 68: In erster Linie wünsche ich mir für das neue Jahr, dass Russlands Krieg in der Ukraine beendet wird. Damit die Menschen dort und auf der ganzen Welt eine sichere Heimat haben. Ein freundliches gesellschaftliches Miteinander, Toleranz und Akzeptanz der unterschiedlichen Lebensweisen stehen ebenfalls auf meiner Wunschliste. Außerdem hoffe ich, dass uns die Fähigkeit zur Diskussion erhalten bleibt. Das gilt auch für das Zuhören gerade dann, wenn sich Menschen mit verschiedenen Meinungen gegenüberstehen. Im politischen Bereich erhoffe ich mir mehr Klarheit und Transparenz, beispielsweise wenn es um den Umgang des Staates mit Steuergeld geht. Auch eine größere Kompromissfähigkeit in grundlegenden Fragen halte ich 2023 für erstrebenswert. Persönlich wünsche ich meiner Familie und mir Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Denn ich möchte weiterhin den Dingen, die mir wichtig sind, nachgehen können und noch viele Jahre agil und geistig fit sein.

Holger Braun, 38: Ich habe einige Wünsche für 2023, für die Gesellschaft und privat. Zum einen, dass wir zu schätzen lernen, wie gut es uns geht und versuchen, jene zu unterstützen, denen es nicht so gut geht. Außerdem wünsche ich mir mehr Investitionen in Bildung und Pflege, denn hier zeigt sich die Sozialkompetenz einer Gesellschaft. Für die Vereine wünsche ich mir Wertschätzung ihres in den meisten Fällen ehrenamtlichen Engagements. Für die Fastnacht habe ich den Wunsch, dass es endlich wieder volle Säle und gelungene Veranstaltungen gibt. Für mich selbst, für meine Familie und jeden Einzelnen wünsche ich mir vor allem Gesundheit. Gerade die vergangenen Jahre haben uns ja gezeigt, dass es nichts Wertvolleres gibt.

Gottfried Bleiziffer, 34: Für das Jahr 2023 habe ich mir nichts Spezielles vorgenommen. Ich finde, man braucht keinen Jahreswechsel, um mit guten Vorsätzen zu beginnen. Ich habe nichts dagegen, wenn andere es sich vornehmen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wie viele davon werden auch konsequent durchgezogen? Wenn ich einen Vorsatz habe oder etwas ändern möchte, dann von heute auf morgen. Ein Vorsatz muss nicht geplant sein, er kann auch innerhalb von Sekunden beschlossen werden. Viel wichtiger jedoch ist, dass man den Vorsatz für sich persönlich erreichen sollte und nicht für andere Menschen. Viele posaunen ihre guten Vorsätze einfach so heraus, wodurch sich ein gewisser Druck aufbaut. Ständig wird man nach solchen Ankündigungen darauf angesprochen. Meiner Meinung nach halten viele diesem Druck dann nicht mehr stand und verfallen in alte Gewohnheiten zurück. Und der gute Vorsatz wird vermutlich wieder auf den nächsten Jahreswechsel vertagt. Es geht nicht darum, anderen etwas damit zu beweisen, sondern vielmehr sich selbst zu zeigen, wozu man im Stande ist. (Bilder: Rosi israel)