„Haben gewusst, auf was wir uns mit den vielen jungen Spielern einlassen“

Lampertheim. Zu den bestimmenden Figuren im Lampertheimer Fußball zählt inzwischen der 46-jährige Patrick Andres. Immer wieder probiert der Sportausschussvorsitzende des FC Olympia die „Kleinstaaterei“ im Lampertheimer Fußball zu überwinden. Noch allerdings ohne den ganz großen Erfolg. Seit vergangenen Sommer bilden Olympia und die AS Azzurri Lampertheim eine Spielgemeinschaft. Rund läuft aber noch längst nicht alles. Sowohl die erste Mannschaft in der Kreisoberliga als auch die zweite Garnitur (B-Liga) stecken im Tabellenkeller fest.

Patrick Andres Er wurde am 20. Juni 1976 in Mannheim-Neckarau geboren. Fußballerisch war er bei Alemannia Rheinau und dem SC Rot-Weiß Rheinau aktiv. 2012 kam Andres zum FC Olympia Lampertheim, übernahm sofort Verantwortung und steht dem Traditionsverein auch als Unparteiischer zur Verfügung. Der Meister in der Gepäckabfertigung am Frankfurter Flughafen ist Vater der 15 Jahre alten Tochter Sophie.

Herr Andres, vor einem halben Jahr haben Olympia und VfB Lampertheim ihre Spielgemeinschaft beendet. Können Sie sich überhaupt noch daran erinnern?

Patrick Andres: Natürlich, denn diese zwei Jahre waren sehr intensiv. Anfangs mit sehr viel Euphorie und guter Zusammenarbeit. Doch als der VfB im Dezember 2021 ankündigte, er werde mit den Azzurri und uns keinen gemeinsamen Verein gründen, war auf einmal Schluss mit lustig. Das letzte halbe Jahr in der Spielgemeinschaft mit dem VfB ging ziemlich an meine Substanz, denn da musste ich plötzlich gegen Windmühlen kämpfen. Da hätte ich mir zu mancher Vorgehensweise des Vereins eine Begründung gewünscht. Dass diese ausblieb, enttäuscht mich bis zum heutigen Tag.

Aber die sportliche Entwicklung des VfB, nach seinem Neustart in der Kreisliga C, ist schon beachtlich. Oder?

Andres: Dass der VfB als Tabellenvierter in die Winterpause gegangen ist und noch Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen hat, überrascht sicherlich. Im Gegenzug wusste ich aber, dass die damalige zweite Mannschaft unserer Spielgemeinschaft, von denen sehr viele Spieler nun beim VfB spielen, ein enormes Potenzial hat. Das wurde nie richtig ausgeschöpft. Mit Joey Gutschalk und Leon Holzinger wurden zwei Ur-VfBler zurückgeholt. Und auch Fathi Gön auf der Torhüterposition sowie Tim Jäger im Mittelfeld tragen viel zum jetzigen Erfolg bei. Außerdem haben Spieler wie Matthias Klotz oder Marcel Unrath schon in der ersten Mannschaft unserer damaligen Spielgemeinschaft sehr gute Leistungen gezeigt und ihre Feuertaufe somit bestanden.

Auch bei der Olympia-Spielgemeinschaft mit den Azzurri können Anlaufschwierigkeiten nicht wegdiskutiert werden…

Andres: Sicherlich nicht. Aber man muss auch die Umstände betrachten. Bei der 1. Mannschaft unserer Olympia schienen wir Anfang Mai 2022 mit einem weitestgehend kompletten Kader Planungssicherheit zu haben. Doch danach machte sich, trotz Zusage, ein Spieler nach dem anderen aus dem Staub. Wir waren kurz davor, den Laden dichtzumachen. Dass wir von Mitte Mai bis Ende Juni diese neue SG auf die Beine gestellt haben, ist ein großer Verdienst der Verantwortlichen beider Vereine. Von daher haben diese Anlaufschwierigkeiten auch Gründe. Beide Teams sind komplett neu zusammengestellt. Auch mit vielen Spielern, die in der vergangenen Saison noch bei den A-Junioren waren.

Mindestens eine der beiden SG-Mannschaften in Kreisoberliga oder Kreisliga B wird aber wohl absteigen…

Andres: In der Winterpause ist noch keine Mannschaft Meister geworden und auch noch keine abgestiegen. Wenn ich als sportlicher Leiter nicht die Hoffnung hätte, dass beide Mannschaften die Klasse halten, dann wäre ich fehl am Platz. Unsere erste Mannschaft ist gegen Ende der Hinrunde in Fahrt gekommen. Auch unsere zweite Mannschaft hat viele gute Fußballer in ihren Reihen. Wir haben genau gewusst, auf was wir uns mit diesen vielen jungen Spielern einlassen. Die Jungs haben bewiesen, dass sie es können, brauchen aber noch ein bisschen Zeit.

Wie schwer wiegt ihr Torwartproblem?

Andres: Wir sind mit Ilker Terli, Serdar Mentese, Riccardo Grammatico und Nils Tecklenburg in die Saison gegangen. Davon ist nur noch Ilker Terli übriggeblieben. Serdar hatte sich gegen Eintracht Wald-Michelbach II das Kreuzband gerissen, Riccardo musste sich einer OP unterziehen und Nils hat sich aus privaten Gründen zurückgezogen. Das Ganze passierte alles kurz nach der Wechselfrist. Umso mehr freut es mich, dass sich etatmäßige Feldspieler wie Fehmi Dajakaj, Iljas Nur, Max Heinze und Jermain Stuhr zwischen die Pfosten und damit in den Dienst der Mannschaft gestellt haben.

Gibt es personelle Veränderungen in der Winterpause?

Andres: Wir haben uns umgeschaut und freuen uns nun auf Erkem Yaclintas vom KSC Schwetzingen, der die Innenverteidigung unserer ersten Mannschaft stabilisieren wird. Bei der zweiten Mannschaft kommt mit Mark Fetsch von der Waldesruh ein alter Bekannter zurück. Auch Marco Mustata und Maximilian Miller, zwei ehemalige A-Junioren vom TV Lampertheim werden wohl bald in der zweiten Mannschaft für uns auflaufen. Hingegen schließen sich James Worthy und Tunc Ünlü dem VfB Lampertheim an. Semir Jusufi hat sich abgemeldet.

Werden sich Olympia und AS Azzurri ab kommenden Sommer wie geplant in einem gemeinsamen Verein wiederfinden?

Andres: Leider wird es auch zum Sommer keine Fusion geben. Dazu haben sich die Verantwortlichen nun verständigt. Das hat auch bürokratische Gründe. Bis zum 30. April 2023 hätte alles gemeldet sein müssen. Das ursprüngliche Vertragswerk, das auch den VfB berücksichtigte und somit auf drei Vereine ausgerichtet war, kann nicht ohne weiteres auf zwei reduziert werden. Deswegen werden wir zur Saison 2023/24 die bisherige Spielgemeinschaft mit den Azzurri erst einmal fortführen. Angenommen man würde die Spielgemeinschaft Waldesruh/Waldhorn als einen Verein zählen, gibt es derzeit sieben fußballspielende Vereine im gesamten Lampertheimer Stadtgebiet.

Wie viele werden davon noch übrig bleiben?

Andres: Wir haben im Lampertheimer Fußball inzwischen fünf nach zwölf. Fusionen oder Spielgemeinschaften werden zur Regel werden. Nichts fällt den Verantwortlichen schwerer als über den Tellerrand zu schauen. Das fängt damit an, dass die Gründung eines dringend benötigten Jugendfördervereins weiter auf sich warten lässt und hört mit dem oftmals kleinkarrierten Denken im Seniorenbereich längst noch nicht auf. Da hängen manche der teilweise glorreichen Vergangenheit ihrer Clubs zu sehr nach. Höchstens der TV Lampertheim ist noch solide aufgestellt. Die anderen Vereine leben dagegen von der Hand in den Mund. Wenn wir nicht bald die alten Zöpfe abschneiden, werden die ersten Vereine in geraumer Zeit ihren Spielbetrieb einstellen müssen. Hätte ich das alleinige Sagen im Adam-Günderoth-Stadion, dann würde bei mir nur noch ein Flutlicht für einen großen Verein brennen. hias