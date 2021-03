Lampertheim. „Ich glaube, heute kann kein Mann der Welt eine Frau glücklicher machen als ein Friseur“, sagt Annika Rrukaj, Inhaberin von „The Hairstylists“, und lacht. Seit vielen Wochen haben die Friseure mal wieder Grund zur Freude, denn am Montag durften sie – passend zum meteorologischen Frühlingsanfang – ihre Salons wieder öffnen.

„Nach fast drei Monaten daheim sind wir froh, wieder arbeiten zu können. Die Kundinnen und Kunden sind überglücklich und haben ein Lächeln im Gesicht, das wir trotz Mund-und Nasenschutz wahrnehmen können“, berichtet die Friseurmeisterin. Sie strahlt: „Es läuft super. Die anfänglichen Zweifel, ob das Konzept sofort funktioniert wie geplant, waren gleich verflogen.“

Endlich wieder alle Hände voll zu tun: Fri-seurmeisterin Annika Rrukaj. © Berno Nix

Im Salon darf sich nur wenig Kundschaft befinden, und die Friseurinnen dürfen auch nicht, wie sonst üblich, von einer Kundin zur anderen huschen, wenn beispielsweise die Haarfarbe einwirkt. Ist eine Kundin oder ein Kunde fertig und verlässt den Salon, müssen Arbeitsplatz, Kundenstuhl und Arbeitsmaterial desinfiziert werden. „Außerdem habe ich Trennwände und einen Luftreiniger aufstellen lassen“, erläutert Rrukaj. Und fügt hinzu: „Diese Hygiene- und Abstandsregelungen hatten wir ja schon vor der vorrübergehenden Schließung – von daher läuft alles super.“ Obwohl die meisten Friseure montags traditionell Ruhetag haben, griff ein Großteil doch direkt am ersten möglichen Tag zu Kamm, Schere und Fön, um den Kundenandrang zu meistern.

Wochenlanger Telefondienst

Im anderen Teil des Geschäftes arbeitet Herren-Coiffeur Ludwig Franz. Er fängt am heutigen Dienstag wieder an zu arbeiten. „Ich habe vor drei Wochen begonnen, Termine zu vergeben, sozusagen Telefondienst gemacht“, erklärt der Friseurmeister. Für die nächsten vier Wochen ist er ausgebucht.

„Wir haben einen großen Andrang, aber es macht unheimlich viel Spaß, wieder arbeiten zu können“, betont Simone Herweck, die Inhaberin von „Art of Hair“. Das Team um die Friseurmeisterin ist bis Ende März ebenfalls ausgebucht. „Die Kundschaft sollte etwas Geduld haben, denn wir wollen unseren Beruf ja mit Liebe ausführen“, sagt Herweck. Am ersten Tag ließen sich vor allem Männer die Haare schneiden. „Sonst halten sich bei uns die Geschlechter die Waage“, so die Chefin.

Bei der Kundschaft scheint es zwei Lager zu geben: diejenigen, die der Wiedereröffnung der Friseursalons entgegengefiebert haben, und einen Termin gar nicht abwarten konnten und die Gelassenen. „Ich lasse erst einmal den Andrang vorbei und habe erst in drei Wochen einen Friseurtermin“, sagt eine Lampertheimerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Dagegen freut sich Brigitte Scholz schon auf den morgigen Mittwoch: „Ich bin glücklich eine neue Frisur und Farbe zu bekommen. Es wird Zeit, dass wieder geöffnet ist – jetzt, wo der Frühling eingezogen ist.“ roi