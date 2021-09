Gute Leistungen trotz langer Wettkampfpause

Lampertheim. Die Schwimmerinnen und Schwimmer der SG Neptun Lampertheim haben erstmals seit langem wieder an einem Wettkampf teilnehmen können. Zwei Wochen nach Trainingsbeginn starteten sieben von ihnen bei den Bezirksmeisterschaften Hessen Süd in Darmstadt.

Vorangegangen waren nach kurzen Phasen der Wassergewöhnung vor den Ferien, in denen es nur um Wassergefühl und Ausbalancieren der Wasserlage ging, erste kurze Trainingseinheiten im Freibad. Wohlwissend, dass mit so wenig Training noch keine Bestleistungen zu erwarten waren, freute man sich dennoch wieder darauf, die Wettkampfatmosphäre zu spüren und sich mit anderen Vereinen messen zu können.

Zum Beginn starteten alle teilnehmenden Schwimmerinnen und Schwimmer über die 50-Meter-Freistil. Anschließend verteilten sich die Starts über 50-Meter-Rücken und 100-Meter-Brust. Den Abschluss bildeten Wettkämpfe in den Disziplinen Rücken, Freistil und Lagen über jeweils 200 Meter.

Tolle Leistungen in den einzelnen Jahrgangswertungen zeigten Payton Brenner (2009) mit je einmal Gold und Silber, Julie Brenner (2007) mit einmal Silber und zweimal Bronze, Hannah Mörstedt (2004) mit zweimal Bronze, Maria Mörstedt (2004) mit viermal Silber, Charlize Bololoi (2004) mit je einmal Silber und Bronze, Tim Uebach (2004) mit je einmal Silber und Bronze und Maximilian Röhrborn (2002) mit zweimal Silber. Besonders freuen durfte sich Tim Uebach, der in der offenen Wertung über 50-Meter-Freistil in einer Zeit von 26,70 Sekunden die Bronzemedaille gewann. Somit konnte ein durchweg positives Fazit dieses ersten Wettkampfs gezogen werden.

In den kommenden Wochen geht es nun darum, diese Leistungen zu stabilisieren und vor allem auf den längeren Strecken zu verbessern. Ganz besonders freuen sich alle darauf, bald wieder im Hallenbad trainieren zu können. red