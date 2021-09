Chlorgeruch, Popcornduft und Kaiserschmarrn – was für ein Drama im Freibad. Mord- und Totschlag gab’s am Wochenende aber nur auf der überdimensionierten, aufblasbaren Leinwand vorm Badesee. Ansonsten verbreitete der bayrische Heimatkrimi „Kaiserschmarrndrama“ viel schwarzen Humor und gute Laune beim ersten Sommerkino in den Biedensand-Bädern – und die Hoffnung auf mehr kulturelle Erlebnisse im

...