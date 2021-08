Lampertheim. Zu Beginn der Hauptversammlung des Gesangvereins Cäcilia 1873/Sängerrose 1898 wies Vorsitzender Rainer Müller auf die nach wie vor einschränkenden Hygienebestimmungen hin. Diese verhinderten beispielsweise, dem verstorbenen ehemaligen aktiven Sänger Hans Hahl das musikalische Geleit bei der Beerdigung geben zu können. Am Totensonntag werde es am Gedenkstein auf dem Stadtfriedhof eine entsprechende Zeremonie geben, kündigte Müller an.

Der Mitgliederstand im Verein hat sich leicht erhöht. Die Sängerschar wird von 106 Mitgliedern unterstützt. Der Vorstand habe viel Zeit und Arbeit investiert, um den Singstundenbetrieb so weit wie möglich zu erhalten, berichtete Rainer Müller.

Datenverarbeitung jetzt digital

Laut Edmund Dautenheimer, der den Kassenbericht verlas, ist die Datenverarbeitung mittlerweile komplett digitalisiert, insgesamt sei der Verein gut durch die Pandemie gekommen. Die Kassenprüferinnen Christina Rosinsky und Ilse Hinz bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Klaus Jenner wurde erneut zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Die vakante Position des Rechners konnte abermals nicht besetzt werden, Edmund Dautenheimer wird dieses Amt kommissarisch weiter versehen.

Einmal mehr war der sanierungsbedürftige Rosenkeller Diskussionsthema. Mittlerweile bestehen Zweifel, ob es künftig eine sinnvolle Verwendung dafür gibt. Rainer Müller erklärte, dass Aktivitäten mit Fachfirmen diskutiert würden. Der Keller müsse zumindest baulich abgesichert werden.

Abschließend stellte Müller die neue Geschäftsordnung des Vereins vor, in der verbindlich geregelt sei, wie bei Vereinsaktivitäten wie Jubilarfeiern, Ehrungen und runden Geburtstagen zu verfahren ist. Die Weihnachtsfeier soll am 19. Dezember stattfinden können, das Gleiche gilt für den Jahresabschluss. sto