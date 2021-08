Günter Cepok gibt Leidenschaft weiter

Hofheim. Die Ferienzeit neigt sich in dieser Woche dem Ende entgegen und damit auch die Pause des vom TV Hofheim initiierten Projektes „Schule und Verein“. Günter Cepok freut sich auf den Re-Start am kommenden Montag. Nachdem der TVH-Vorsitzende Markus Reis das Projekt in Zusammenarbeit mit der hiesigen Nibelungenschule angestoßen hatte, fand der TVH-Chef in dem 78-Jährigen einen dankbaren Leiter. Jeweils montags von 12 bis 14 Uhr trainiert Günter Cepok eine Stunde Jugendliche aus der achten und neunten Klasse im Tischtennis. Cepok schwärmt von der Zusammenarbeit und Unterstützung der Fachlehrerin Slawie Mayer.

Bestens vorbereitet

Ein Dutzend Jugendliche, überwiegend Jungs, nehmen regelmäßig das Angebot an. Drei intakte Tischtennisplatten stehen in der Schulturnhalle der Nibelungenschule zur Verfügung. Eine defekte Platte soll demnächst ausgetauscht werden, um im Übungsbetrieb mit einer vierten Tischtennisplatte mehr Möglichkeiten zu haben, wobei Cepok bereits die Zusage seines Vereins hierzu vorliegt.

Auf seine Aufgabe hat sich Günter Cepok akribisch vorbereitet, ausreichend Fachliteratur besorgt, um den Jugendlichen den Tischtennissport auch kompetent und mit Spaß zu vermitteln. Dies scheint dem 78-Jährigen auch bestens zu gelingen. TVH-Chef Markus Reis spricht in höchsten Tönen von der Arbeit des gebürtigen Norddeutschen, der als Jugendlicher selbst Tischtennis und später sehr erfolgreich Handball spielte. „Ich versuche die Jugendlichen zu begeistern“, so Cepok bescheiden, muss dabei aber auch immer wieder Überzeugungsarbeit leisten – was ihm gelingt. „Von Aufwärmen halten die wenig“ hat der TVler schnell festgestellt, um seine Schützlinge dann mit kleinen Grundspielen und immer wieder neuen Übungsformen zu sensibilisieren. „Sie wollen mir zeigen, dass sie Kraft haben“, lässt sich Cepok auch gerne auf Wettkämpfe mit den Nibelungenschülern ein. Ansonsten hält Cepok Tischtennis für einen relativ leichten Sport. Er lässt den Nachwuchs viel spielen, gibt immer wieder helfende Korrekturen.

Günter Cepok kommt entgegen, selbst sein ganzes Leben Sport betrieben zu haben. „Ich habe die Zeit, und mir bereitet die Aufgabe Spaß“, beteuert der Hofheimer, der nicht lange überlegen musste, als er von Markus Reis gefragt wurde, das Projekt zu übernehmen. Der Turnverein hofft dadurch auch, irgendwann die weitestgehend brach liegende und in früheren Jahren landesweit so erfolgreiche Abteilung wieder neu zu beleben und aufzubauen. fh

