Gudowius legt Amt nieder

Lampertheim. Nach 13 Jahren hat der Sportliche Leiter des Fußball-Kreisoberligisten TV Lampertheim Stefan Gudowius (Bild) sein Amt aus beruflichen und persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt. „In der Funktion als Sportausschuss war es in den 13 Jahren eine sehr schöne Zeit, in der der TV Lampertheim auch sechs Spielzeiten in der Gruppenliga Darmstadt gespielt hat und ansonsten durchgängig in der Kreisoberliga Bergstraße vertreten war“, sagt Gudowius

Er ergänzt: „Das ist schon eine bemerkenswerte sportliche Leistung des Vereins, wenn man bedenkt, mit welchen begrenzten Mitteln wir gegenüber unseren Mitbewerbern arbeiten mussten.“

Gudowius hob in diesem Zusammenhang auch die Verbundenheit der Spieler zum Verein hervor. Denn obwohl viele in höheren Ligen hätten spielen können, haben sie laut Gudowius „doch aus ihrer Verbundenheit heraus für den TV Lampertheim gespielt“. Zuletzt vermisste er diese Verbundenheit jedoch mehr und mehr.

Nachfolger steht schon fest

„Heutzutage gestalten sich die Gespräche mit den Spielern immer schwieriger und zeitaufwendiger, da verbindliche Zusagen immer seltener sind oder gar bereits getroffene Zusagen am Ende dann nicht mehr eingehalten werden. Wenn dann noch finanziell besser aufgestellte Vereine kommen und einem Verein fast eine komplette Mannschaft wegkaufen, dann stimmt mich das für die weitere Entwicklung des Amateurfußballs in unserer Region sehr nachdenklich“, ist diese Entwicklung für Gudowius ein Grund für seinen Rücktritt.

Dem TVL hält er aber weiterhin die Treue. „Ich werde schon hin und wieder mal bei den Spielen vorbeischauen, aber eben nicht mehr so oft wie bisher und dann als normaler Zuschauer“, sagt Gudowius, der bei den Turnern schon vor seiner Tätigkeit als Sportausschussvorsitzender als Betreuer tätig war.

Als Nachfolger des Sportausschussvorsitzenden steht mit Sebastian Steffan ein aktiver TVL-Spieler bereits fest. Der 32-Jährige gehört dem TV Lampertheim schon seit Jugendtagen an und wird in seinem neuen Amt von Mitspieler Pablo Keller (20) unterstützt. and (Bild: TVL)