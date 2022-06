Gruppen neu zugeordnet

Lampertheim. Die Kirchenmusik ist für die evangelische Lukasgemeinde und für die evangelische Martin-Luther-Gemeinde ein wesentlicher und unverzichtbarer Baustein des Gemeindelebens und der kreativen Gottesdienstgestaltung. Um auch zukünftig noch in den Genuss des Evangelischen Posaunenchors und des Kinderchors „Crescendo“ zu kommen, werden beide Musikgruppen organisatorisch neu zugeordnet. Das teilten die beiden Gemeinden in einer Pressemitteilung mit. Während in den vergangenen Jahren sowohl der Kinderchor als auch der Posaunenchor von beiden Gemeinden mitfinanziert wurden, sind die Gruppen ab dem 1. Juli je einer Gemeinde zugewiesen. Der Posaunenchor wird dann organisatorisch der Lukasgemeinde zugeordnet sein und der Kinderchor der Martin-Luther-Gemeinde. Beide Gruppen werden auch ihre Proben in den Räumen der jeweiligen Gemeinde haben.

Trotz der neuen Zuordnung verstehen sich beide Gruppen auch zukünftig als Chöre der evangelischen Gemeinden in Lampertheim, betonten die Verantwortlichen. Sie werden auch weiterhin in beiden Gemeinden zu sehen und vor allem zu hören sein, heißt es in der Mitteilung. red