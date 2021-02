Lampertheim. Weil Eltern ihre Kinder teilweise zu Hause betreuten und die Angebote in den kommunalen Einrichtungen nicht nutzten, sollen die Betreuungsgebühren nur für Tage erhoben werden, an denen das Kind eine solche Einrichtung auch tatsächlich besucht. Darauf hat sich der Haupt- und Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend verständigt.

Eltern, deren Kinder zu Hause bleiben müssten, sollten keine finanziellen Nachteile erleiden, begründete Erster Stadtrat und Sozialdezernent Marius Schmidt im Ausschuss. Die Gebühren würden rückwirkend mit den Monaten Januar und Februar verrechnet. Schmidt informierte ferner über Kreisfördermittel in Höhe von 48 000 Euro, die in die Hygiene- und Infektionsschutzausstattung in Krippen und Kindertagesstätten fließen.

Signale bereits 2018

Wie im Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss am Abend zuvor (wir berichteten), so äußerten Vertreter der einzelnen Fraktionen auch im Haupt- und Finanzausschuss Kritik an der Beschlussvorlage der Verwaltung zum Bau einer neuen Kindertagesstätte in der Siedlerstraße 4. Laut Sozialdezernent Schmidt hat die Verwaltung bereits 2018 ein Defizit an Betreuungsplätzen signalisiert. Im August vorigen Jahres sei der Bau einer neuen Kindertagesstätte vorgeschlagen worden. Er unterstrich: „Wir brauchen diese Plätze.“ Zugleich sicherte Schmidt zu, die Gremien künftig frühzeitig an Planungen zu beteiligen.

„Sehr unglücklich“ äußerte sich Grünen-Fraktionschef Stefan Nickel über den Zeitdruck, unter den die Entscheidung über den Bau einer neuen Kindertagesstätte geraten sei. Die Beschlussvorlage sei bereits für 16. Juli datiert gewesen, ohne die parlamentarischen Gremien in Kenntnis zu setzen. Ähnliche Kritik äußerten im Ausschuss Robert Lenhardt (SPD), Franz Korb (CDU) und CDU-Fraktionschef Edwin Stöwesand.

Die Vorlage wurde mit einer Grünen-Gegenstimme in die Stadtverordnetenversammlung überwiesen. Sie sieht den Bau einer zweistöckigen Einrichtung in der Siedlerstraße für vier Gruppen vor. Die Stadt hatte das Grundstück 2015 an einen Bauherrn verkauft, der die Bebauungsfrist verstrichen ließ. Der Rückkauf wurde im Dezember vorigen Jahres abgewickelt. urs