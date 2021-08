Grün-Weiße prägen Dorfgemeinschaft

Hüttenfeld. Ein dreiviertel Jahrhundert ist es her, dass ein paar sportbegeisterte Hüttenfelder in einem Gasthaus die Sportgemeinde 1946 Hüttenfeld (SGH) gründeten. Die jungen Männer, die sich am 31. August 1946 im ehemaligen Gasthaus „Zur Sonne“ trafen, teilten einen Wunsch: eine Gemeinschaft bilden, um miteinander Sport zu treiben.

In Hüttenfeld hatte es bereits vor dem Zweiten Weltkrieg einen Turnverein gegeben, der auch Fußball und Handball angeboten hatte. Dieser Verein wurde im März 1936 aufgelöst und die erst 1922 in der Viernheimer Straße erbaute Turnhalle wurde verkauft. Nach zehn Jahren, in denen der Weltkrieg den Alltag auch in Hüttenfeld bestimmt hatte, wollte man die sportliche Gemeinschaft zurück ins Leben rufen. Erzählungen zufolge soll Ewald Ehret den Gründungsvertrag 1946 mit grüner Tinte unterzeichnet haben – der Ursprung der Vereinsfarben Grün-Weiß. Gleichzeitig wurde Emil Rössling als erster Vorsitzender des jungen Vereins eingesetzt.

Die ersten Mitglieder teilten eine Leidenschaft für den Fußball. Was ihnen anfangs fehlte, war ein geeignetes Fußballfeld. Dies sollte sich jedoch schon 1947 ändern. Der Bau des Sportplatzes (Ecke Seefeldstraße/Alfred-Delp-Straße) begann und ein Jahr später konnte dort das erste Fußballspiel ausgetragen werden. In den Folgejahren formierte sich im Gasthaus „Zum Rebstock“ die erste neue Sparte der jungen SGH, die Tischtennisabteilung.

Tischtennis auf Kreisliga-Niveau

Mit ein paar Angehörigen des Litauischen Gymnasiums begannen junge Hüttenfelder 1952 das Spiel an den grünen Tischen. Schon bald feierten die ambitionierten Spieler Erfolge und konnten sich bis zur damals höchsten Liga des Kreises behaupten. Zu Beginn der 1960-er Jahre zog die Abteilung in den Saal des Gasthauses „Zur Sonne“ um, wobei dieses bereits 1964 der Abrissbirne zum Opfer fiel, so dass die Spieler bald wieder in den Rebstock-Saal zurückkehrten.

Doch damit sollte die erste Blüte der Tischtennisabteilung langsam ein Ende haben: Mit dem 1965 in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung kurzfristig gefassten Beschluss, das Vereinslokal zu wechseln, verlor die Abteilung ihre Trainingsgrundlage und mit dem Wegzug vieler talentierter litauischer Schulabgänger auch immer mehr Spieler. Der nächste Meilenstein der SGH wurde zu Beginn der 1970-er Jahre mit dem in Eigenregie gebauten Sportlerheim zwischen dem Sportplatz und der Umgehungsstraße L 3111 gelegt. Historische Filmaufnahmen, die Erich Möller damals in Super 8 festgehalten hatte und die zwischenzeitlich digitalisiert wurden, geben einen Einblick in die Arbeit der fleißigen Helfer. In diesem Sportlerheim fanden nicht nur Umkleiden und ein Kiosk Platz, sondern man hatte erstmals auch ein eigenes Vereinsheim.

Dennoch sollte 1974 abermals das Gasthaus „Zum Rebstock“ eine wichtige Rolle spielen, nämlich als Geburtsstätte der Sportschützenabteilung. Helmut Hartmann und sieben Mitstreiter initiierten die Gründung der neuen Sparte in Absprache mit dem Vereinsvorsitzenden Walter Schollmaier. Den acht Gründungsmitgliedern schlossen sich schnell weitere Sportbegeisterte an und so begann das Training im Saal des „Rebstocks“, wo allerdings die komplette Schießanlage mit sechs Ständen für jedes Training auf- und wieder abgebaut werden musste.

Die Planung eines eigenen Schießstandes begann, doch sowohl Pläne zur Verlängerung des Sportlerheims als auch eine Berücksichtigung beim Bau des 1978 eingeweihten Bürgerhauses schlugen fehl. Die Schützen konnten ihr Training zwar zwischenzeitlich in das evangelische Gemeindezentrum verlegen, kehrten jedoch bald in den unbeheizten und im Winter bitterkalten „Rebstock“-Saal zurück.

Von dem Bürgerhaus-Neubau profitierten dafür andere Sportler, und so prägte den Verein in den 1980-er Jahren eine große Gründungswelle: Nach der Volleyballabteilung (1983) wurden eine Abteilung für Tanzsport (1984) und daraufhin die Abteilung Leichtathletik (1988) inklusive eines Lauftreffs ins Leben gerufen. Doch der Ansturm ebbte ab und so lösten sich alle drei Abteilungen nach einigen Jahren wieder auf.

Lediglich die heutige Volleyballabteilung wurde Jahre später erneut gegründet und besteht nun wieder seit 1994. Volleyball- sowie Tischtennisspieler trainieren bis heute im Hüttenfelder Bürgerhaus. Seit 2006 wird dort außerdem hobbymäßig Badminton gespielt, wobei die wenigen Spieler keine eigene Abteilung stellen. Im Jahr 2015 wurde schließlich Zumba – die jüngste Abteilung des Vereins – gegründet, die ebenfalls im Bürgerhaus trainiert.

Viel Eigenleistung erbracht

Das Heim der SG Hüttenfeld wurde 2001 mit dem Bau des Sportparks „Am Hegwald“ in die Viernheimer Straße verlegt. Wie schon beim alten Sportplatz wurden viele Arbeiten in Eigenleistung erbracht. Auf dem Gelände wurden zwei Fußballfelder angelegt, ein Rasenplatz und ein Hartplatz, wobei letzterer 2018 in einen Winterrasenplatz umgewandelt wurde. Somit war das Platzproblem der mitgliederstärksten Abteilung behoben. Auch die Schützen hatten Grund zur Freude: Neben dem neuen Vereinsheim wurde ein Schießstand eingeplant, der bis heute als einer der jüngsten im Schützenkreis gilt und Platz für elf Stände bietet, die 2019 auf die neueste Technik umgerüstet wurden. Auf dem Sportgelände fand ein Beachvolleyballfeld Platz, das den Spielern ermöglicht, im Sommer im Freien zu trainieren. Abgesehen von der sportlichen Nutzung wird die Anlage von allen Abteilungen für interne Grillfeste, Versammlungen wie auch öffentliche Veranstaltungen genutzt.

Mitgliederzahlen steigen

Da die Mitgliederzahlen der SG Hüttenfeld in den vergangenen Jahren immer weiter angestiegen sind und auch die Trainingsnachfrage immer größer wird, steht der Verein heute abermals vor einem Platzproblem. „Das Bürgerhaus platzt aus allen Nähten und limitiert viele mögliche Aktivitäten unseres agilen Dorfes“, so Vorsitzender Bernd Ehret. Die SGH hat sich daher als Ziel gesetzt, dass Hüttenfeld mittelfristig eine zusätzliche Sporthalle erhält. Gemeinsam mit den Hüttenfelder Vereinen und Schulen haben die Planungen für eine weitere Halle begonnen. Pandemiebedingt liegt dieses Vorhaben aber auf Eis.

Wie die Vereinshistorie zeigt, hat sich die SGH von einer Gruppe Hobbysportler zu einer festen Größe in der Dorfgemeinschaft entwickelt. „Wir blicken auf sehr bunte, aktive und wunderbare 75 Jahre zurück. Der Verein war seit 1946 ein prägendes Element für unser Dorfleben und die Gemeinschaft,“ sagt SGH-Chef Bernd Ehret. Der Verein zählt aktuell 543 Mitglieder, was etwa einem Viertel der Hüttenfelder Bevölkerung entspricht. Das festgeschriebene Ziel der SGH ist es, nicht nur verschiedene Sportarten zu vereinen, sondern vor allem Personen jeden Alters, jeder Nationalität und jeder Bevölkerungsschicht.

Dass der Verein in Zeiten des Vereinssterbens auf dem richtigen Weg ist, beweisen die – trotz Corona – steigenden Mitgliederzahlen. Das Vorstandsteam blickt daher positiv in die Zukunft. „Wir sind sehr stolz, für die SGH Verantwortung zu tragen und sie für die nächsten Generationen weiter zu bewahren und zu stärken“, betont Bernd Ehret im Namen des gesamten Vorstandes.