Großes Spektakel beim Ausgraben der Kerb

Hofheim. Das Ausgraben der Kerb vor der offiziellen Eröffnung am Alten Rathaus gehört längst zum festen Bestandteil der Howwemer Kerb. Verantwortlich hierfür zeigt sich der Kerbeborschverein, der rund um die „Vorstadt“ ein großes Spektakel aufzog.

Los ging es für die Kerbeborsch und Kerbemädels mit dem Umzug auf der Rolle, gesteuert von Daniel Schaefer mit dem Traktor. Partymusik klang aus den Boxen, nahezu alle Straßen wurden in Hofheim befahren, um den größten Lampertheimer Stadtteil für das anstehende „Fest der Feste“ zu mobilisieren. Kurz und knackig die Rede von Rouven Hutzler, „drei Johr henn mer uff de heitische Dach gewaht, do hot moncher fer die Kerb schun e Vermöge gespart“, ging der Kerbevadder der „Vorstadt“ gleich zu Beginn auf die Pandemiepause ein. „Es is als hätt 2019 mo oaner uff Pause gedrigg, unn wär donn fer Joahre oafach oigenickt“.

Bestens konnte sich Hutzler an die „Kerb to go rund um Howwe“ an Pfingsten Anfang Juni erinnern, „die Vereine henn sich am Wanderweg platziert, un die Leit sinn vun Stond zu Stond flaniert“. Nicht entgangen war Hutzler die „Feggelabwehr“ eines Landwirts, „der hot e Schreckschuss-Olach uff de Acker gebracht“, immerhin, „so isses wohl, hier geht’s um des Heil vum Blummekohl“.

Als „unserm tapferschde Krieger“ machte der Kerberedner de Knechte Marco aus, der sich bei de Neiwahl ums Omt vum erschte Vorsitzende vergeblich zur Wehr setzte. „Ach des Joahr henn mer ihm en Strich durch die Rechnung gmacht, un ihn zum wiederholten Amtsantritt gebracht“.

Zur Sprache kam auch der vergebliche Wunsch nach Verlängerung des 9-Euro-Tickets, um dann sofort wieder den Fokus auf die Kerb vor Ort zu richten.

„Vergesst ab jetzt all eure Sorgen, die verschieben mer uff Dienstagmorgen“ lautet der Ratschlag Hutzlers, denn „ob Pandemie, Krieg odder Klimakrise – nix dut uns jetzt noch die Stimmung vermiese“– und so war es dann auch.

Mit Livemusik der Schlagerpiraten wurde bereits am Freitagabend kräftig gefeiert, der Kranz gehisst, das von „Vorstadt“-Wirt Michael Wahlig aufgestellte große Festzelt hielt den Regengüssen stand und platzte dank des überragenden Zuspruchs aus allen Nähten, „die Howwemer Kerb is do, was sin die Leit so froh“. fh