Großes kulinarisches Angebot

Hofheim. Viele Vereine bewirteten am Feiertag Christi Himmelfahrt rund um Lampertheim ihre Gäste. Ausgiebig gefeiert wurde am Vatertag auch in Hofheim auf dem Gelände des Angelsportvereins Rotfeder. Die Besucher nutzten nach der corona-bedingten Pause das Angebot der Angler sowie der Bürgergemeinschaft Hofheim (BGH). Engagierte Helfer servierten vielfältige Speisen und kühle Getränke. Neben Steaks und Bratwürsten war der gegrillte Schafskäse besonders gefragt. Zudem gab es belegte Laugenstangen und Brezeln für den kleinen Hunger sowie am Nachmittag Kaffee und Kuchen.

Gut besucht war das Vatertagsfest des ASV Rotfeder und der BGH. © Fh

Die Plätze im großzügigen Außenbereich waren bestens frequentiert, die Verantwortlichen beider Vereine folglich hochzufrieden. „Wir wollen nicht nur als politische Wählergruppe, sondern auch als Verein wahrgenommen werden, der sich in Hofheim engagiert“, erklärte Lothar Bauer von der BGH die Motivation seiner Organisation zur Zusammenarbeit mit dem ASV Rotfeder. Mit dem Café Originell hatte die Bürgergemeinschaft bereits einen Frühjahrsmarkt im Bahnhofsbereich auf die Beine gestellt. fh