Großer Tag für elf Konfirmanden

Hofheim. Die evangelische Kirchengemeinde feiert am Sonntag, 27. Juni, 10 Uhr, in der Friedenskirche ihren Konfirmationsgottesdienst. Musikalisch umrahmt wird er von Peter Steininger an der Orgel und von einem Sextett des evangelischen Posaunenchors unter der Leitung von Dirk Hindel. Wegen der aktuellen Situation können nur die Familien der Konfirmanden teilnehmen.

Es werden elf Jugendliche von Pfarrer Holger Mett konfirmiert: Justin Engelhardt, Mainstraße 7; Katharina Geyer, Schillerstraße 20; Nele Hansch, Rheingoldstraße 58A, Rosengarten; Justin Kühn, Schulstraße 4; Mia Lameli, Beinstraße 7; Florian Laurinawitsch, Lindenstraße 11; Steven Niederhöfer, Nordheimer Straße 11; Chantal Opelt, Flatenstraße 15; Nils Schade, Frohndhofstraße 26; Lara Thomas, Mittelriedstraße 11, Bürstadt, und David Uhrig, Kirchstraße 4. fh