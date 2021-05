Großen Spaß mit Hofheimer Spitznamen-Parade

Hofheim. Die Pandemie hat auch ihre positiven Seiten. Plötzlich ist Zeit für Dinge da, die man vorher nicht hatte. Diese bringt dann Dinge zutage, die in Vergessenheit geraten sind. So geschehen im Hause Braun in der Hofheimer Friedensstraße. Dort leben Walburga und Leonhard Braun, aktive Sänger im Katholischen Kirchenchor und Gesangverein „Cäcilia“. Leonhard Braun ist dort Ehrenvorsitzender, Walburga Braun hatte auch bereits verschiedene Vorstandspoisitionen inne und singt dort seit 67 Jahren.

Doch die Interessen der 81-Jährigen, die in der Balthasar-Neumasnn-Kirche Kirchenführungen anbietet und als Initiatorin des beliebten Künstlermarktes von „Cäcilia“ gilt, sind breit gestreut. Walburga Braun forscht gerne in der eigenen Historie, betreibt ausgiebig Ahnenforschung, hat den eigenen Stammbaum zurückverfolgt und bereits das eine oder andere sehenswerte Erinnerungsbuch zusammengestellt. Beim Sortieren ihrer Unterlagen stieß die lebensfrohe Seniorin auf ein ganz besonderes Schriftstück, die „Hofheimer Spitznamen-Parade“.

„Das darf einfach nicht verloren gehen“ so die Hofheimerin gegenüber unserer Redaktion. Vor etwa 15 Jahren bekam sie das Blatt von Heini Dietz zur Verfügung gestellt. Das Werk „aus der Bütt-für die Bütt“, so der Untertitel, stammt aus der Feder von Jakob Eberts. Nachforschungen ergaben, dass der brillante Verfasser wohl einige Jahre im Bahnhofsgebäude lebte und über die Jahre viele Kerbereden schrieb. Ob die „Hofheimer Spitznamen-Parade“ jemals zu Gehör gebracht wurde, weiß Walburga Braun nicht. Sie selbst hat allerdings einen riesen Spaß dabei, wenn sie daraus vorliest.

61 Personen aufgeführt

Nach der achtzeiligen Einleitung, darunter der vorbereitende Passus „Wer in de G’sellschaft will besteh, muss spitze Nome schun versteh, sunscht kennt er sich, ob drinn, ob drauß, im aijne Ort ball net mehr aus“, geht’s ans Eingemachte. Unfassbare 61 Howwemer werden dabei unter ihren Spitznamen aufgeführt. Hier ein paar Kostproben: „De Lömo muss die Freilääf eele, de Maaschter dut die Briketts zeele“, beginnt etwa die Aufzählung. „De Mertel schmeißt gern uff die Volle, Libella bringt beizeit de Bolle“, „Wenn heit de Moppel wär noch g’sund, gings uff em Fußballplatz noch rund“, „Als Hausherr fühlt de Fips sich wohl, de Wammes liebt seun Alkohol“, „de Hans als Bauersmann der Tat, werd blos noch ogeredt Herr Rat“ lauten weitere markante Zweizeiler, die allesamt Spitznamen von Hofheimern beinhalten.

Walburga Braun kann die Spitznamen jedenfalls fast alle den betreffenden Personen zuordnen, auch wenn viele der Betroffenen längst nicht mehr leben. „Es gibt noch mehr vun dere Sort, in so me lebenfrohe Ort, Spitznome geistern immer rum, mer muss sich blos bekümmern drum“, lautet der Abspann aus der Feder von Jakob Eberts. Walburga Braun kümmerte sich jedenfalls darum, dass die durchaus originelle Spitznamen-Parade nicht gänzlich ungehört bleibt. fh