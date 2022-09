Große Freude über „Gastbabbler“

Lampertheim. Nach dem Start im August freut sich die Mundart-Gruppe Lômbabba Babbler jetzt auf ihr nächstes Treffen am Dienstag, 27. September. Die „Owwerbabbler“ Kerstin Zecher und Kalle Horstfeld haben ein buntes Programm zusammengestellt. Zu der neuen Konzeption der Mundartgruppe gehört nicht nur, dass man sich jetzt im Gemeindesaal der Martin-Luther-Kirche trifft, sondern auch, dass bei jeder Veranstaltung ein „Gastbabbler“ dabei sein wird.

Beim nächsten Treffen sind gleich zwei Lômbadda „Originale“ angesagt. Niemand anderes als das Lampertheimer Urgestein und Ehrenvorsitzender des Männergesangvereins Fritz Medert wird an diesem Abend eine Geschichte aus seinem Leben erzählen. Als weiterer „Gastbabbler“ ist auch der bekannte Krimibuchautor und „Lômbadda-Buh“ Manfred „Mônners“ Krämer mit dabei. Er hat für diesen Abend extra ein Lampertheimer Gedicht vorbereitet.

Lampertheimer Lied

Im Programm darf natürlich auch nicht der „Gastgeber“, also die Martin-Luther-Gemeinde fehlen. Deshalb freuen sich die Lômbadda Babbler auf den Beitrag von Pfarrer Ralf Kröger. Ein weiterer Höhepunkt ist das gemeinsame Musikstück von „Kerwevadder“ Heinz „Clever“ Eichenauer und dem bekannten Musiker Matthias Karb. Sie werden an diesem Abend gemeinsam ein in der Pandemie entstandenes „Lampertheimer Lied“ präsentieren.

Das Treffen der Lômbadda Babbler beginnt um 19 Uhr im Gemeindesaal der Martin-Luther-Kirche. red