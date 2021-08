Größter Zuspruch in Hofheim

Lampertheim/Hofheim. Am dritten und letzten Tag hat die „Impftour“ des Kreises Bergstraße in Lampertheim deutlich an Fahrt aufgenommen. 86 Bürgerinnen und Bürger aus der Kernstadt und den Stadtteilen waren es nach Auskunft der Heppenheimer Pressestelle, die sich letzten Endes von dem Angebot überzeugen ließen – und nun gegen das Coronavirus geimpft sind. Da sie den Impfstoff Johnson & Johnson erhalten haben, benötigen sie keine zweite Dosis mehr und verfügen nach Ablauf einer Zwei-Wochen-Frist über den Status „vollständig geimpft“. Während am ersten Tag nur 15 Menschen kamen, stieg das Interesse merklich am zweiten (29) und dritten Tag (42) an.

Zum Abschluss am Alten Rathaus in Hofheim staunte das Impfteam nicht schlecht: Bei seiner Ankunft wurde es bereits von den ersten Bürgern erwartet. Sicherlich eine zusätzliche Bestätigung und Motivation für alle Helfer. Von 20 Impfungen in der ersten halben Stunde berichtete Susanne Reimund, Mitarbeiterin des mobilen Impfteams, zu dem noch zwei Ärzte, ein Apotheker, zwei Fahrer, vier weitere Helfer sowie ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes zählten.

Das Impfmobil stammt vom DRK Bensheim. Das Gefährt wurde 1995 in Betrieb genommen, ist imposante zwölf Meter lang und 2,90 Meter hoch. Im Innern verfügt es über einen mobilen Behandlungsraum und einen Aufenthaltsraum.

Zu den Impflingen in Hofheim gehörte auch Andrea Grieser, die von einer Freundin auf das Angebot aufmerksam gemacht wurde, nachdem diese davon in der Zeitung gelesen hatte. Sie freute sich vor allem über die Möglichkeit, sich kurzfristig und ohne lange Anmeldeprozedur impfen lassen zu können, so Grieser. Diesen „Luxus“ schätzten viele, dazu die Wahl des Impfstoffes Johnson & Johnson, der nur einmal verabreicht werden muss.

In Hofheim lief augenscheinlich alles reibungslos, wenngleich auch hier bei weitem nicht alle der insgesamt 180 mitgebrachten Impfdosen benötigt wurden. Die Erledigung der Formalitäten, die am Anfang einer jeden Impfung steht, dauerte nur wenige Minuten. Nach dem Piks verweilten die Geimpften auf Bänken, die die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes Dieter Weidenauer und Helmuth Bleiziffer unter einer Kastanie aufgebaut hatten. Schatten sei wichtig nach der Impfung, betonte auch Susanne Reimund.

Die beiden städtischen Bediensteten begleiteten die mobile Impfstation an allen drei Tagen. „Es ist gut angelaufen“, war Dieter Weidenauer der lebhafte Zuspruch zu Beginn des zweieinhalbstündigen Aufenthaltes in Hofheim nicht entgangen. Mit seinem Kollegen stellte er Wasser zur Verfügung und erfreute sich wie alle anderen an dem Kaffee, den Hofheims Verwaltungsleiter Jochen Bertsch den Gästen gekocht hatte. Weidenauer waren auch zwei Hüttenfelder Besucher aufgefallen, die vormittags zur Impfaktion in ihrem Stadtteil zu spät gekommen waren, sich dann kurzerhand ins Auto setzten – und sich den Piks in Hofheim geben ließen. fh/lex