Grillhütten ab Montag gesperrt

Lampertheim. Durch die trockene und heiße Witterung der vergangenen Wochen verschärft sich die Waldbrandgefahr im Stadtwald Lampertheim in den nächsten Tagen zunehmend. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes für das Gebiet des Forstamts Lampertheim wird an diesem Montag die höchste Gefahrenstufe 5 erreichen. Darauf macht die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung aufmerksam.

Die Wälder seien bereits sehr trocken. Die noch vorhandene Restfeuchte dürfte demnächst vollständig aufgebraucht werden. Niederschläge seien nicht zu erwarten. Außerdem werde die Situation erschwert, weil große Mengen abgestorbenen Holzes (Totholz) vorhanden sind. „Die aus den Vorjahren geschwächte Waldvegetation und ein hoher Anteil an absterbenden Bäumen und Kronenteilen führen zu einer derzeit sehr hohen und weiter zunehmenden Waldbrandgefahrenlage“, heißt es weiter.

Da sich auch in den mittelfristigen Wetterprognosen keine ergiebigen Niederschläge abzeichnen, sieht sich die Stadtverwaltung Lampertheim auf dringendes Anraten des Forstamtes Lampertheim als untere Forstbehörde gezwungen, die Grillhütte Lampertheim an der Erholungsanlage Heidetränke und die Grillhütte in Hofheim ab Montag, 18. Juli, bis auf weiteres zu sperren. Dies betrifft auch Reservierungen der Grillhütte, die bereits durch die Stadt bestätigt wurden. Die bereits entrichteten Nutzungsgebühren beziehungsweise hinterlegten Kautionen werden zurückerstattet. Die Stadtverwaltung wird mit dem Forstamt die weitere Entwicklung beobachten und bei einer wesentlichen Veränderung der Wetterlage die Sperrung wieder aufheben. Die Stadtverwaltung bittet die Nutzer der Grillhütte um Verständnis für diese unumgängliche Maßnahme.

Rauchen und Feuer verboten

Gleichzeitig werden alle Waldbesucher dringend um Berücksichtigung der Gefahrensituation, entsprechende Verhaltensweisen und um Beachtung des geltenden Rauchverbotes sowie des Verbotes von jeglichem offenen Feuer gebeten. Das Parken auf vertrockneten Grasflächen ist wegen der bestehenden Entzündungsgefahr ebenfalls zu unterlassen. red