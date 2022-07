Grillfest unter neuen Vorzeichen

Hofheim. Nicht nur, dass der Männergesangverein Sängerquartett Liederkranz sein traditionelles Grillfest erstmals an einem Samstag ausrichtete, auch die Austragung rund um das Vereinsheim des Angelsportvereins „Rotfeder“ bedeutete eine Premiere. Die Gründe zum Wechsel von der Grillhütte hin zu den Petrijüngern verdeutlichte der Erste Vorsitzende Gerd Bauer: „Wir haben viel weniger Aufwand, alles ist kostengünstiger“, spielte speziell die verbesserte Logistik und Ausstattung beim ASV eine große Rolle.

Nach alter Tradition übernahmen die Sänger das Grillen selbst, die Getränke wurden von den Petrijüngern bezogen. Für die musikalische Umrahmung zeigte sich einmal mehr Erich Alfter verantwortlich. In den Kreis der Gäste reihte sich auch Manfred Boxheimer ein, der sich bis letztes Jahr als Dirigent 42 Jahre für die musikalische Leitung des „Quartetts“ verantwortlich gezeigt hatte, bevor er altersbedingt kürzer trat. Dessen Nachfolger Herbert Ritzert aus Biblis scharrte den Chor nach erfolgter kulinarischer Stärkung um sich, um ein paar Lieder anzustimmen.

„Ein anderer Stil, aber wir sind zufrieden“, lobte Bauer den neuen Chorleiter, der sich ebenso wie die Vereinsspitze um neue Sänger bemüht, die dringend benötigt werden. „Es wäre schade, wenn der Chor nicht mehr weiter existieren könnte“, so Bauer, der auf die wöchentlichen Singstunden immer montags ab 19 Uhr im Vereinslokal „Zur Krone“ hinweist.

Der Blick des Vorsitzenden ist auch ansonsten nach vorne gerichtet. Als nächste Maßnahme steht am Samstag, 23. Juli, die vom Chor durchgeführte Altpapiersammlung an. Tags darauf wirkt der Männerchor in Lampertheim beim Singen auf der Sommerbühne im Stadtpark mit. Das eigene 110-jährige Jubiläum in diesem Jahr will das „Quartett“ am Samstag, 3. September, mit einem um 19 Uhr im Bürgerhaus beginnenden Liederabend würdigen. Hierzu werden auch befreundete Chöre erwartet. fh