Gremien vor großen Aufgaben

Lampertheim. Fünf Musiker rockten zum Ausgang des Wahltags beim Abendgottesdienst die Lutherkirche, und auch Pfarrerin Sabine Sauerwein machte in der Lukasgemeinde – trotz der technischen Schwierigkeiten bei der Online-Stimmabgabe (wir berichteten) – „Aufbruchstimmung“ aus. Die werden die neuen Kirchenvorstände auch brauchen, denn in den Lampertheimer Gemeinden sind große Aufgaben zu bewältigen.

„Die zentrale Frage ist, wie es nach Corona weitergeht“, fasst Ralf Kröger, Pfarrer der Martin-Luther-Gemeinde, im Gespräch mit dieser Redaktion zusammen. „Was passiert mit den Angeboten, die lange nicht stattfinden konnten – wie etwa mit den Seniorennachmittagen oder den Gemeindeabenden zur Erwachsenenbildung? Kommen die Teilnehmer wieder? Ziehen die Ehrenamtlichen noch mit? Und kann man das alte Gemeindeleben einfach so wieder anschalten?“ All das treibt den Pfarrer um – und darüber will er sich zusammen mit dem neuen Kirchenvorstand Gedanken machen.

In der Pandemie hat die Luther-Gemeinde einen eigenen digitalen Weg eingeschlagen – mit etlichen so genannten Hybrid-Veranstaltungen, die sowohl im Gotteshaus stattfinden als auch im Internet übertragen werden. „Doch wir müssen nun klären, ob wir diesen Weg weitergehen wollen“, macht Kröger deutlich.

Die dritte große Frage sei, wie es in Luther mit der Orgel weitergehen soll. Ein Gutachten zum Zustand des Instruments sei in Auftrag gegeben, informiert der Pfarrer. Wenn dessen Ergebnis vorliegt, soll entschieden werden, ob die alte Orgel repariert oder eine neue angeschafft wird.

Weniger Pfarrstellen und Räume

Auch Sabine Sauerwein beschäftigt, wie die Nach-Corona-Zeit in der Kirche aussehen soll: „Wie wollen wir Abendmahl feiern? Behalten wir manche neuen Bräuche bei, wie die kleinen Gruppen, die inzwischen den Gottesdienst oft musikalisch bereichern?“ Diese Themen möchte die Pfarrerin mit den Mitgliedern des frisch gewählten Gremiums beraten.

Zudem stünden personelle Umbrüche in der Lukasgemeinde an, die jedoch immer Chancen bedeuten, erklärt sie. Dazu gehören nicht nur die neuen Kirchenvorstände, sondern auch Kaja Kaiser, die im Juli ihren Dienst als Nachfolgerin von Pfarrer Adam Herbert antreten wird. Auf die Verstärkung freut sich Sauerwein.

Sorgen dagegen machen ihr der enger gewordene finanzielle Rahmen in der evangelischen Kirche, wodurch auch Pfarrstellen und Gebäude reduziert werden müssten. Alles Mammutveränderungen, die auch die neuen Vorstände beschäftigen werden.

Ähnlich wie in der Kernstadt sieht es auch in den Stadtteilen aus: In Hüttenfeld beispielsweise wartet mit dem Umbau des Gemeindezentrums eine große Herausforderung. Ersatz für verlorene Räumlichkeiten für die Gemeindegruppen muss dort gefunden werden.

Außerdem soll die Pfarrstelle Hüttenfeld/Neuschloß ab 2024 auf eine halbe Stelle gekürzt werden. Hier müsse rechtzeitig die damit verbundene Zusammenarbeit mit anderen Kirchengemeinden intensiviert werden, heißt es aus den Reihen der Gläubigen.

Doch es gibt auch positive Ereignisse, die bevorstehen: etwa der 100. Geburtstag der Gustav-Adolf-Kirche im Jahr 2025, der in die Legislaturperiode des neuen Kirchenvorstandes fallen wird. mit ron