Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Hofheim. Wie die Bundespolizei in Frankfurt mitteilt, hat eine Streife der Polizeistation Lampertheim in der Nacht zu Freitag einen Graffiti-Sprayer am Bahnhof in Hofheim festgenommen. Der 23-Jährige war gegen 2 Uhr gerade dabei, die eine Lärmschutzwand mit Farbe zu beschmieren. Dies hatte ein Lokführer gemeldet. Eine Fläche von 40 Quadratmetern hatte er bereits besprüht. Die Streife übergab den Lampertheimer wenig später einer Streife der Bundespolizei. Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung, durchsuchten Beamte der Bundespolizei die Wohnung des 23-Jährigen und konnten weiteres Beweismaterial beschlagnahmen. Danach wurde der Mann entlassen. pol

