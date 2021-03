Lampertheim. Was machen ein Bürgermeister, ein katholischer Pfarrer und der Ordnungsamtsleiter an einem sonnigen Vormittag? Sie machen sich mit Graffiti-Dosen an einer weißen Mauer entlang des Kirchengrundstücks Mariä Verkündigung zu schaffen. Vom Ordnungsamt und der angerückten Polizei gibt es dafür aber nicht etwa eine saftige Strafe – sie packen sogar mit an. Bei der Mal-Aktion in der Jakobstraße handelt es sich nicht um illegale Sprüherei, sondern vielmehr um eine offizielle Diensthandlung unter fachmännischer Anleitung.

Einst als reine Schmiererei verpönt, haben die offiziellen Stellen in der Lampertheimer Stadtverwaltung längst den künstlerischen Wert von Graffiti für sich entdeckt –, so es denn gezielt und mit Erlaubnis an den richtigen Stellen angebracht wird. Bisher spielte das insbesondere bei der Beseitigung von sogenannten dunklen „Angsträumen“ wie Unterführungen eine Rolle. Diesmal verbindet die bunte Farbe die kürzlich eingerichtete Eltern-Haltestelle mit der Goetheschule. Die Hol- und Bringzone am Alfred-Delp-Platz soll das Parkchaos zu Schulbeginn und -ende lindern. Die Idee stammt aus einer Analyse mit den Eltern und der Grundschule. Nach und nach entwickeln die Stadtverwaltung und die Polizei individuelle Konzepte für jede Schule in der Kernstadt und den Stadtteilen.

Für die künstlerische Ausgestaltung der Mauer, die im Besitz des Bistums Mainz ist, war Graffiti-Künstler Tobias Kilian zuständig. Für die Beteiligten um Gottfried Störmer, Christian Rauch, Uwe Becher und Schulleiterin Christina Paz hatte er nützliche Tipps parat. An manchen Stellen legte er dann aber doch lieber selbst Hand an. Von den Schulkindern der vierten Klasse, die das Geschehen beobachteten, gab viele Daumen nach oben. Die auf der Wand verewigten Figuren werden zur Wiedererkennung auch in die Broschüre „Sicherer Schulweg“ der Goetheschule aufgenommen. Auch in der Unterführung der Bundestraße 44, von wo aus viele Kinder zur Schule laufen, startete Tobias Kilian ein Kunst-Projekt. Hier entsteht eine Graffiti-Unterwasserwelt.