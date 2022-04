Gottesdienste zu Ostern unter freiem Himmel

Lampertheim. Open Air – also unter freiem Himmel – möchte die katholische Pfarrgruppe Lampertheim das Osterfest 2022 feiern. Im Pfarrgarten von Mariä Verkündigung finden die drei wichtigsten Gottesdienste zu Ostern statt.

Damit will die Pfarrgruppe einen passenden Rahmen für die Feiertage Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag schaffen. An diesen Tagen feiern die Christen das letzte Abendmahl Jesu, sein Sterben und den Tod am Kreuz sowie seine Auferstehung aus dem Reich des Todes.

Moderne Lieder im Pfarrgarten

Für Gründonnerstag, 14. April, sind alle Gläubigen eingeladen, das letzte Abendmahl Jesu in dem von Fackeln und geheimnisvollem Licht erleuchteten Pfarrgarten in der Hagenstraße 13 zu feiern. Der Gottesdienst beginnt um 20 Uhr und ist besonders für die Kommunionkinder gestaltet. An diesem Tag dürfen sie zum ersten Mal die Heilige Kommunion empfangen, welche sie am Weißen Sonntag bei der Erstkommunion feierlich begehen, wie es von der Pfarrgruppe heißt. Die Band Kristall gestaltet den Abendmahlsgottesdienst mit modernen Liedern. Nach dem Gottesdienst wird gesegnetes Osterbrot gereicht, Rotwein oder Traubensaft werden zudem ausgeschenkt.

Dieses Agape-Mahl (deutsch: Liebes-Mahl) an diesem Abend hat eine sehr lange Tradition. Gemeinsam das ungesäuerte Brot zu teilen und Wein zu trinken, lässt das Abendmahl Jesu in der Dunkelheit des Abends „noch einmal aufleuchten“, wie es heißt. Daher sollten alle einen kleinen Brotkorb und ein Trinkgefäß zum Gottesdienst mitbringen.

Am Karfreitag, 15. April, sind für 11 Uhr zunächst alle Mädchen und Jungen zu einem Kindergottesdienst in den Pfarrgarten eingeladen. Gemeinsam soll an den Tod Jesu gedacht und für seine Liebe gedankt werden.

Osterfeuer am Karsamstag

Zur Sterbestunde Jesu um 15 Uhr findet der besondere Karfreitagsgottesdienst statt. Der Nachwuchs aus dem Kinderchorprojekt gestaltet die Feier mit jungen Stimmen. Die Firmlinge tragen das große Kreuz in die Gemeinde hinein. Im Mittelpunkt steht die Verehrung des Kreuzes, zu der alle Gläubigen eingeladen sind.

Besucher sollten eine Blume mitbringen, die sie bei der Kreuzverehrung am Symbol der Christen ablegen. Am Karsamstag, 16. April, beginnt um 21 Uhr die Feier der Osternacht. Vorher werden Osterkerzen am Eingang zum Garten verkauft. Bei einem prasselnden Osterfeuer wird die neue Osterkerze geweiht, sieben Kommunionkinder lesen im Licht des Osterfeuers die Schöpfungsgeschichte und zum festlichen Glockengeläut erklingt zum ersten Mal seit Aschermittwoch wieder das „Halleluja“.

Jugendliche und Kinder aus dem Chor Ephata gestalten musikalisch die Feier. Die traditionellen Osterspeisen für das Ostermahl zu Hause werden am Ende der Osternacht gesegnet.

Die Pfadfinder, die nicht nur das Osterfeuer vorbereiten, bieten nach dem Gottesdienst einen Sektempfang an, bei dem sie auch selbstbemalte Ostereier verkaufen. Für alle Gottesdienste gelten weder Corona-Zutrittsbeschränkungen noch eine Anmeldepflicht. Eine Maskenpflicht entfällt im Freien ebenso. red