Hofheim. Die evangelische Kirchengemeinde reagiert auf die steigende Zahl der Ansteckungen mit Covid-19 und die damit verbundene dringende Bitte seitens der Bundes- und Landesregierung, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. In der Karwoche und an Ostern werden entgegen der vorherigen Planung keine Präsenzgottesdienste vor oder in der Kirche gefeiert. Stattdessen lädt die evangelische Kirchengemeinde gemeinsam mit der Liebenzeller Gemeinde in Hofheim zu Gottesdiensten ein, die miteinander gestaltet werden und auf dem YouTube-Kanal der Liebenzeller Gemeinde live oder als Aufzeichnung zu einem späteren Zeitpunkt mitgefeiert werden können.

Zu folgenden Angeboten und Gottesdiensten wird eingeladen: Ab Palmsonntag, 28. März, wird ein geschmücktes Kreuz auf dem Vorplatz der Friedenskirche stehen, das zur Besinnung und zur Mitgestaltung einlädt. Angehängte Segensworte dürfen gerne mitgenommen werden. Alle sind eingeladen, eigene Wünsche, Bitten, Worte, am Kreuz aufzuhängen, Kerzen zu entzünden oder Steine abzulegen. Andachtsimpulse von Pfarrer Holger Mett werden täglich am Kreuz zum Mitnehmen ausliegen.

An Gründonnerstag, 1. April, beginnt um 19 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl auf dem YouTube-Kanal. Für die Teilnahme am Abendmahl von zu Hause aus wird darum gebeten, Brot und Wein/Traubensaft bereit zu halten. Der Karfreitagsgottesdienst am 2. April beginnt um 10.30 Uhr ebenfalls auf dem YouTube-Kanal. Ein Quintett des evangelischen Posaunenchors wird mitwirken. Beim Osterfeuer und Ostersegen am Sonntag, 4. April, von 6 bis 7 Uhr, auf dem Vorplatz der Friedenskirche verweilen die Teilnehmer für einen Moment am Osterfeuer, empfangen einen Segen und ein gebackenes Osterlamm. Masken sind zu tragen und Abstand zu halten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Posaunenchor spielt dann um 10 Uhr Osterchoräle. Die Musikerinnen und Musiker bringen jeweils von ihrem Zuhause aus österliche Klänge zu Gehör.

Der darauffolgende Gottesdienst um 10.30 Uhr kann dann wiederum auf dem YouTube-Kanal verfolgt werden. Abrufbar sind die Gottesdienste auf dem YouTube-Kanal der Liebenzeller Gemeinde unter dem Link https://www.youtube.com/channel/UCMfbU0gpZgSlVKyBwIbpyog. fh