Gottesdienste in Domkirche

Lampertheim. Nachdem der Reformationstag in den zurückliegenden beiden Jahren wegen der Pandemie nicht feierlich begangen werden konnte, lädt die Lukasgemeinde wieder ein zu den Gottesdiensten am 31. Oktober, die an den Thesenanschlag Martin Luthers 1517 erinnern. Wie vor der Pandemie wird es einen Gottesdienst für Schulkinder und Konfirmanden geben. Dieser beginnt um 8.15 Uhr in der Domkirche. Selbstverständlich sind auch Erwachsene willkommen.

Neu ist, dass der Hauptgottesdienst zum Reformationstag in Zukunft nicht mehr vormittags gefeiert wird, sondern erst um 19 Uhr. In diesem Jahr gestaltet der Ev. Posaunenchor Lampertheim den Gottesdienst in besonderer musikalischer Weise. Die Bläser musizieren die Reformationssinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy in der bearbeiteten Fassung von Friedel W. Böhler. Sie werden an der Orgel begleitet von Thomas Adelberger, die Pauke lässt Alexander Rothmund erklingen. Die Liturgie und Ansprache gestaltet Pfarrerin Sabine Sauerwein. Auch dieser Gottesdienst findet in der Domkirche statt.

In der Domkirche wird der Reformations-tag gefeiert. © Berno Nix

Martin Luther (1483-1546) hatte am 31. Oktober 1517 mit der Veröffentlichung seiner kirchenkritischen Thesen in Wittenberg die Reformation eingeleitet. Der vom Reichstag in Worms geächtete und für vogelfrei erklärte Luther war im Mai 1521 nahe Eisenach zum Schein entführt und zu seinem Schutz auf die Wartburg gebracht worden, wo er als Junker Jörg lebte und innerhalb von elf Wochen das Neue Testament ins Deutsche übersetzte. red