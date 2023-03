Gottesdienste in der Friedenskirche

Hofheim. Ein umfangreiches Gottesdienstangebot bietet die evangelische Kirchengemeinde rund um Ostern in der Friedenskirche an. Der Palmsonntag, 2. April, wird mit einem Gottesdienst um 10 Uhr gefeiert. Für Gründonnerstag, 6. April, erfolgt für 19 Uhr eine Einladung für einen Abendmahlsgottesdienst ins Gemeindehaus. Mit dem Abendmahl unter der Verwendung von Einzelkelchen und Saft wird auch der Karfreitagsgottesdienst am 7. April, um 10 Uhr gefeiert und vom Evangelischen Posaunenchor musikalisch mitgestaltet.

Osterfeuer auf dem Vorplatz

Ein außergewöhnliches Angebot stellt der Osternachtgottesdienst am Ostersonntag, 9. April, um 6 Uhr dar, verbunden mit dem Osterfeuer auf dem Kirchenvorplatz. Anschließend sind die Gottesdienstbesucher zum gemeinsamen Frühstück ins Gemeindehaus eingeladen. Anmeldungen hierfür nimmt Ulrike Hofmeister-Knaup unter der Rufnummer 06241/8 05 15 entgegen. Den Abschluss der Gottesdienstserie über das Osterfest macht der Festgottesdienst am Ostermontag, 10. April, um 10 Uhr, bei dem erneut das Abendmahl, diesmal mit Einzelkelchen und Wein, gefeiert wird. Die Gestaltung obliegt Pfarrer Holger Mett, wobei die neue Vikarin Julie Schmitt erstmals die Predigt halten wird. Für den gesanglichen Rahmen sorgt der Evangelische Kirchenchor.

Die Kirchengemeinde macht auch auf ihr nächstes Kindergottesdienstangebot für Kinder ab fünf Jahren aufmerksam, das am Sonntag, 16. April, um 11 Uhr im Gemeindehaus stattfindet. fh