Gottesdienst zur ersten Kommunion

Hofheim. Die katholische Pfarrei St. Michael feiert am Sonntag, 24. April, um 10 Uhr in der Balthasar-Neumann-Kirche den feierlichen Erstkommunionsgottesdienst, den die Gruppe „Spirit“ musikalisch mitgestalten wird. Treffpunkt für die Kommunionskinder ist um 9.40 Uhr auf der Pfarrwiese. Von dort aus erfolgt dann um 9.55 Uhr gemeinsam mit den Ministranten und dem evangelischen Posaunenchor der feierliche Einzug in die Kirche. Die Dankandacht mit Weihe der Erstkommunionskinder an die Gottesmutter mit sakramentalem Segen erfolgt dann um 17 Uhr.

Tags darauf beginnt am Montag, 25. April, um 10 Uhr der Dankgottesdienst mit Segnung der liturgischen Geschenke.

Die 15 Hofheimer Kommunionskinder in der Übersicht: David Bamberg, Kulian Branitzki, Noah Günther, Lea Marie Herter, Emily Knecht, Lukas Menzel, Eric Njilefach Azamo, Ariel Pajestka, Finn Rentzsch, Emma Schader, Eva Schlagenweith, Josephine Schreiber, Rafael Stasiak, Nela Suslowicz und Marie Zörkler. fh

