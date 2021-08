Gottesdienst und Online-Kerberede

Hofheim. Die Ausrichtung der „Howwemer Kerb“ in ihrem ursprünglichen Verlauf ist für dieses Jahr definitiv abgesagt und findet bestenfalls in der Form statt, die auch im vergangenen Jahr angeboten wurde. Darauf verständigten sich die kerbetreibenden Vereine bei einer Sitzung des Arbeitskreises Hofheimer Vereine im Bürgerhaus unter der Leitung von Jürgen Rettig (Freiwillige Feuerwehr).

Erstmals dabei waren die neuen Teilnehmer von der Bürgergemeinschaft Hofheim (BGH) und dem ASV Rotfeder. Der Kerbeabsage ging eine Diskussion voraus, der Bevölkerung gegebenenfalls ein alternatives Angebot zu offerieren. Von vornherein war allerdings klar, dass seitens der Stadtverwaltung keine Marktfestsetzung geplant ist. Eine Anreise der Schausteller und der Aufbau von Buden und Fahrgeschäften unter den gegebenen Umständen, insbesondere ohne zentrales Kerbedorf, ergab aus deren Sicht keinen Sinn. Auch die alternativ diskutierten Modelle wie eine dezentral ausgerichtete Kerbe oder demgegenüber ein gemeinsames Angebot aller Vereine, ähnlich wie beim Weihnachtsmarkt womöglich im Sportpark, fanden letzten Endes keinen ausreichenden Zuspruch. So bleibt den Hofheimern zumindest der ökumenische Gottesdienst am Samstag, 11. September, erhalten, der mit Unterstützung der Vereine auf dem Balthasar-Neumann-Platz wie im vergangenen Jahr angeboten werden soll.

Die Pfarrer Holger Mett (r.) und Adam Malczyk beim Gottesdienst 2020. © fh

Die Freiwillige Feuerwehr stellt wieder Garnituren zur Verfügung, auch die Absperrungen sollen wie im Vorjahr erfolgen. Der Kerbeborschverein zur Kerbe wird wieder eine Kerbezeitung auflegen. Die Anzeigen für Gewerbetreibende werden in diesem Jahr kostenfrei sein. Der evangelische Posaunenchor sicherte zu, den Gottesdienst und die Kerberede musikalisch zu begleiten. Auch hierbei erfolgt die Orientierung am Pandemiegeschehen des vergangenen Jahres. Die Kerberede wird es wieder ausschließlich online geben. Bei der Videoaufzeichnung der Kerberede, die Heike Hildebrand wie zuletzt 2019 übernehmen wird, steht neben dem Posaunenchor noch der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr ebenfalls zur musikalischen Begleitung zur Verfügung. Den konkreten Ablauf der Videoaufnahmen gilt es zwar noch konkret abzustimmen, als Termin für die Kranzaufhängung am Alten Rathaus wurde schon einmal der frühe Vormittag am Sonntag, 29. August, vereinbart. fh