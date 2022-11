Gottesdienst mit Musik

Lampertheim. Zu einem musikalischen Abendgottesdienst lädt die Evangelische Lukasgemeinde für Sonntag, 6. November, um 17 Uhr ein. Der in der Region bekannte Oboist Olaf Gramlich spielt in etlichen Orchestern der Region. Zudem unterrichtet er an verschiedenen Musikschulen und sitzt in der Jury des Wettbewerbes „Jugend musiziert“. Zusammen mit Heike Ittmann an der „Großen Blauen“ präsentiert er romantische Werke von Guilmant und Rheinberger, barocke Werke sowie ein klassisches Oboenkonzert von Cimarosa. Vikarin Mirjam Daume-Wolf ist verantwortlich für die Texte. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. red

