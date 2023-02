Gott auf die Spur kommen

Lampertheim. Für alle Interessierten im Pastoralraum Südliches Ried bietet die katholische Kirche in der Fastenzeit an, sich mit den Geschichten der Bibel zu befassen. Das Vorbereitungsteam mit Birgit Bongiorno, Birte Heiberger und Rolf Reißner möchte mit Teilnehmern an drei Abenden die Geschichten der Bibel, die Menschen darin und ihre Geheimnisse entdecken. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wer eine Bibel hat, kann diese gerne mitbringen. Die Gespräche finden an folgenden Tagen statt:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dienstag, 28. Februar, 18 bis 19 Uhr, in der Alfred-Delp-Kapelle/Andreaskirche, Römerstraße,

Donnerstag, 16. März, 18 bis 19 Uhr, im Andreasheim, Römerstraße 73, hinter dem Pfarrhaus sowie am

Dienstag, 28. März, 18 bis 19 Uhr, ebenfalls im Andreasheim. red/swa