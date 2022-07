„Goldener Löwe“ verliehen

Lampertheim. In Deidesheim in der Pfalz sind die diesjährigen goldenen Löwen für 22 Jahre Aktivität in der Fastnacht verliehen worden. Die Löwen werden jährlich vom Bund deutscher Karneval verliehen und zählen zu einer der höchsten Auszeichnungen in der Fastnacht. Dieses Jahr wurde der „Goldene Löwe“ auch an folgende aktive Mitglieder des 1. Carneval-Club Rot-Weiß Lampertheim 1956 verliehen. Es sind: Sissy Cranz, Christian Bopp, Rainer Antes und Markus Gutschalk. red (Bild: CC Rot-Weiß Lampertheim)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1