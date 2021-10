Gleisdreieck, Innenstadt und Café

Lampertheim. 25 Tagesordnungspunkte – doch Stadtverordnetenvorsteher Franz Korb ist fest entschlossen, die Parlamentssitzung an diesem Freitag, 29. Oktober, 19 Uhr, in der Lampertheimer Hans-Pfeiffer-Halle noch am selben Abend zu Ende zu bringen. Auch wenn allein der Beratungsteil mit 13 Tagesordnungspunkten – davon sieben Fraktionsanträge – bestückt ist.

Beispielsweise Bewegung in die Bebauung des Gleisdreiecks möchte die CDU/Grünen-Koalition bringen. Sie fordert gegenüber Lampertheimer Magistrat und Stadtentwicklungsgesellschaft, einen Bebauungsplan vorzulegen – und das unabhängig von der Debatte über den Ausbau der Stromtrasse Ultranet durch Netzbetreiber Amprion. Das Hofheimer Baugebiet „Im langen Gräbel“ ist aufgrund der Nähe zur Stromtrasse ebenso von deren Ausbau betroffen. Hierfür sollen Alternativen erarbeitet werden.

Die Koalitionäre fordern den Magistrat ferner auf, in Verhandlungen mit dem Kreis über eine Raumnutzung durch die Musikschule und eine gemeinsame Schul- und Stadtbibliothek auf dem geplanten Campus-Gelände zu treten. Außerdem drängen sie auf ein Ausbauprogramm von Photovoltaik für Gebäude und versiegelte Flächen im Stadtgebiet.

Geförderte Arbeitsplätze

Von der SPD kommt der Auftrag an die Stadtverwaltung, eine Konzeption über die weitere Verwendung des städtischen Gebäudestands zu erstellen. Ferner soll die Verwaltung nach Aufforderung der SPD prüfen, ob in der Verwaltung geförderte Arbeitsplätze geschaffen werden können.

Laut Beschlussvorlage der Verwaltung stehen Fördermittel des Landes in Höhe von 55 000 Euro abrufbereit, die laut Stadtmarketing für Aktionen und infrastrukturelle Maßnahmen in der Innenstadt verwendet werden sollen. Etwa für eine attraktive Nutzung des Schiller-Cafés als offene Bühne, Auch sollen Veranstaltungsformate das Thema Biodiversität in die Innenstadt bringen.

In den weiteren Tagesordnungspunkten geht es um Themen, die in den jüngsten Ausschusssitzungen beraten worden waren: die Verlegung des kommunalen Vergabewesens an den Kreis Darmstadt-Dieburg, die Hundesteuer für Tierheim-Hunde oder die Kindertagesstättensatzung. urs