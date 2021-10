Gleicher Zugang für alle

Lampertheim. In möglichst vielen Lebensbereichen sollen Menschen mit Behinderung künftig Normalität erfahren. Dazu hat die Stadt Lampertheim in Kooperation mit dem Verein der Lebenshilfe einen Prozess auf den Weg gebracht, an dessen Ende ein „Aktionsplan Inklusion“ stehen soll. Zur Auftaktveranstaltung kamen 60 Teilnehmer in die Zehntscheune, darunter Wissenschaftler, Kommunalpolitiker, Einrichtungsleiter und Betroffene.

„Wir wollen Lampertheim weiter umgestalten, so dass Menschen mit Einschränkungen noch besser am Leben teilhaben können“, erklärte Günther Baus, Vorsitzender der Lebenshilfe. Dass die zu erarbeitenden Ziele in konkrete Maßnahmen münden werden, bekräftigte Andreas Dexler, Leiter der federführenden Stabsstelle Soziales. Dabei gehe es nicht nur um Barrierefreiheit im klassischen Sinn, vielmehr gelte, es die Situation der Einwohner mit Handicap ganzheitlich zu beleuchten. Daher wurde ein breites Beteiligungsverfahren gewählt, das eine Vielzahl an Akteuren abbildet.

„Einfach mal machen lassen“ sei im Umgang mit behinderten Menschen generell ein guter Ansatz, verriet Katja Lüke vom Deutschen Olympischen Sportbund, wo sie als Referentin für Inklusion tätig ist. Die ehemalige deutsche Meisterin im Rollstuhlfechten weiß aus eigener Erfahrung, dass es „ein Ende von Inklusion“ nie geben könne. Als Vertreter der Wissenschaft hielt Albrecht Rohrmann einen Impulsvortrag. Darin machte er deutlich, dass sich das Verständnis von Behinderung stetig weiterentwickelt. Wichtiger als die Fokussierung auf eine Diagnose sei heutzutage ein inklusives Gemeinwesen.

Beschwerden gehäuft

Der Siegener Professor stellte die UN-Behindertenrechtskonvention vor, die mit dem Aktionsplan umgesetzt wird. Einen solchen gibt es bereits in Hofheim im Taunus. Kurt Jacobs, dortiger Inklusionsbeauftragter, gab einen Einblick in die bisherigen Erfahrungen. In Lampertheim dränge das „praktische Erleben“ im Übrigen schon länger zum Handeln, berichtete Bürgermeister Gottfried Störmer. Nachdem Räume vielerorts nur schwer zu erreichen gewesen seien, hätten sich in den letzten Jahren die Beschwerden von Rollstuhlfahrern gehäuft. Als Konsequenz entstand der Behindertenbeirat, der auch den Anstoß zum Aktionsplan gab. Auf der Armuts- und Sozialkonferenz im März wurde dieser dann zum zentralen Thema.

Dass in Lampertheim einiges bereits gut funktioniert, würdigte Marius Schmidt. Der Erste Stadtrat verwies auf behindertenfreundliche Toiletten in der City und einen speziellen Lift im Schwimmbad. Dennoch sei gerade für Seh- und Lernbehinderte „noch eine Menge zu tun“. Wie das geschehen könnte, diskutierten die Arbeitsgruppen zu den Themenfeldern Arbeit und Beschäftigung, Wohnen, Bildung und Teilhabe, Mobilität und Barrierefreiheit sowie Sport, Kultur und Freizeit. Als Oberziele für den Bereich Bildung vereinbarte man Gleichwertigkeit, den Abbau von Vorbehalten und den gleichen Zugang für alle.

Die Mobilität soll dahingehend verbessert werden, dass auch Menschen im Rollstuhl in Lampertheim sicher Bus fahren. In Bezug auf Sport und Freizeit will sich die Stadt erst dann als inklusiv betrachten, wenn jeder die gleichen Gestaltungsmöglichkeiten hat. Die erstrebte berufliche Teilhabe fassten die Diskutanten unter dem Schlagwort zusammen: „Arbeiten möchte jeder, es soll auch jeder gleichermaßen können!“ Die Arbeitsgruppen wollen sich fortan in regelmäßigen Abständen treffen, um die Oberziele mit konkreten Sachzielen anzureichern.

In einem Abschlussworkshop sollen die Ziele und daraus abgeleitete Maßnahmen vorgestellt werden. Spätestens Mitte 2022 soll der Aktionsplan fertiggestellt sein. Anschließend ist die Präsentation vor den städtischen Gremien geplant. In Vorbereitung ist derweil ein Förderantrag, mit dem die Unterstützung durch „Aktion Mensch“ erreicht werden soll.