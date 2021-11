Hofheim. Nach der gut besuchten Jahreshauptversammlung (wir berichteten) nehmen die Pläne der Begegnungsstätte Haus Billau in Hofheim für das kommende Jahr Gestalt an. Neu im Angebot ist hierbei Gitarrenunterricht für Anfänger und Schüler ab acht Jahren. Christine Cepock leitet den Anfängerkurs in Zweier- oder Dreiergruppen ab Februar 2022 immer montag- oder mittwochnachmittags. Jeweils fünf Euro betragen die Kosten eines Teilnehmers pro Unterrichtseinheit. Benötigt wird das Lehrbuch „Meine Gitarrenfibel“ von Heinz Teuchert, das auch gemeinsam bestellt werden kann. Die Gitarre sollte mit Nylonsaiten bespannt sein, da sich Stahlsaiten gerade für Anfänger nicht empfehlen. Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an hausbillau@web.de möglich. fh

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1