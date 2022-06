Lampertheim. Das dritte philosophische Gesprächsforum „Sonntags bei Anton“ in diesem Jahr findet am Sonntag, 3. Juli, im Sitzungssaal des Alten Rathauses statt. Beginn ist um 11 Uhr. Das Gespräch zum Thema „Gier und Verzicht“ wird von dem Lampertheimer Philosophen Anton Schmitt geleitet. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. „Bestia cupidissima“, das „gierigste Wesen“, hat man den Menschen genannt. Nein, nicht nur das gierigste „Tier“, sondern gleich die gierigste „Bestie“. Gierig meint in diesem Fall „unersättlich“, zum Beispiel nach Macht, Geld, Image, Berühmtheit oder Lust. Auf der anderen Seite steht der Mensch als das einzige „Tier“, das „Nein“ sagen kann. Das Verzichten kann sich beziehen auf: Sich enthalten, beschränken, einschränken, bescheiden sein. Ein Nein-Sager könnte sogar zu seinem eigenen Leben Nein sagen... Dieses Spektrum soll untersucht werden, und zwar bis hin zu aktuellen Problemen des Ausbeutens, Unterdrückens und Zerstörens von Natur, Mitmenschlichkeit und Klima. red

