GGEW baut Photovoltaik-Anlage im Lampertheimer Freibad

Lampertheim. 40 Prozent ihres Energieverbrauchs wollen die Lampertheimer Biedensand-Bäder künftig aus erneuerbaren Energien gewinnen. Dafür wird der Bensheimer Energieversorger GGEW auf dem Dach der Umkleide im Freibad eine Photovoltaik (PV)-Anlage installieren. Die entsprechenden Verträge haben Erster Stadtrat und Bäder-Chef Marius Schmidt (SPD) und Carsten Hoffmann, Vorstandsvorsitzender der GGEW am Freitagvormittag im Hallenbad-Café unterschrieben.

Die in Deutschland angestrebte Energiewende hänge „ganz wesentlich auch von solchen Entscheidungen auf kommunaler Ebene ab“, sagte Marius Schmidt. Nachdem der Aufsichtsrat der Biedensand-Bäder im September den Bau einer solchen Anlage beschlossen habe, sei im November die Entscheidung für die GGEW gefallen. Schmidt betonte, dass natürlich auch Energieried als Lampertheimer Versorgungsunternehmen und bisheriger Partner der Bäder angefragt worden sei. Aber da ohnehin die Fusion beider Unternehmen, die seit jeher durch gegenseitige Beteiligungen miteinander verbandelt sind, geplant ist, habe Energieried gerne an die PV-Expertise der GGEW verwiesen. Bis Ende September soll die Anlage, für die die GGEW knapp eine Million Euro investieren wird, auf den 700 Quadratmetern Dachflächen installiert werden. Verbaut werden 245 Solarmodule. Die Anlage kann dann insgesamt eine Spitzenleistung von 99,25 Kilowatt-Peak (kWp) erbringen.

Die Verträge sehen vor, dass die GGEW die Anlage errichtet und auch die Betriebsführung übernimmt. Die Biedensand-Bäder zahlen dann monatlich 800 Euro von der Mehrwertsteuer befreite Pacht an die GGEW. Dafür erhalten sie den Solarstrom aus der Anlage und können den, den sie nicht selbst verbrauchen für 10,5 Cent Gewinn in das allgemeine Stromnetz einspeisen. Dies dürfte vor allem in den Sommermonaten der Fall sein, wenn wenig Energie verbraucht, aber viel Strom aus Sonnenlicht erzeugt werden kann.

Fusion im Sommer

Für Schmidt ist die PV-Anlage ein Schritt in die richtige Richtung. Schon durch die energetische Sanierung des Hallenbads seien der Strom- und Gasverbrauch merklich zurückgegangen. Hoffmann lobte, dass „die Stadt diesen Weg geht“. Der Vertragsabschluss sei ein Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen GGEW und Stadt Lampertheim. Mit der Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage im Lampertheimer Bruch sei ein zweites Projekt in Planung. Der angestrebten Fusion blickt Hoffmann optimistisch entgegen. Bis Ende März wird darüber in den Gremien aller sieben an den Unternehmen beteiligten Kommunen beraten und Beschlüsse gefasst. Dann könnte die Fusion im Sommer vollzogen werden.