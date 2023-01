Zum Bericht über Energieried vom 7. Januar:

Alles nicht so schlimm! So könnte man meinen, wenn man den Artikel über Energieried liest. Die Wahrheit ist aber auch, dass sich die Tarife massiv erhöhen. Die meisten Kunden werden in der Vergangenheit „Sondertarife“ abgeschlossen haben. Und die wenigsten waren in der Grundversorgung. Bei mir erhöht sich der Grundpreis gemäß Schreiben vom

...