Gewinne in der Stadt halten

Lampertheim. Seit Anfang Juni ist Peter Liepolt Geschäftsführer der Lampertheimer Beteiligungsgesellschaft (BGL), unter deren Dach die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEL), die Gesellschaft Verkehr und Touristik (VTL) und die Biedensand-Bäder firmieren. Zu seinen wichtigsten Aufgaben zählt der im Unternehmensmanagement beschlagene Hüttenfelder zwei Dinge: Vertrauen aufbauen und die Handlungsfähigkeit der Stadt wiederherstellen.

Mit dem Ende der Amtszeit des Ersten Stadtrats Jens Klingler, der in dieser Position auch BGL-Geschäftsführer war, hatte die Vakanz in der Geschäftsführung unter anderem dazu geführt, dass weder Verträge beurkundet noch Rechnungen unterschrieben werden konnten. Damit konnten beispielsweise keine Grundstücksgeschäfte durch die SEL getätigt werden. Die Kreditwürdigkeit der Stadt war zwar durch Bürgschaften gesichert; dennoch wird es auf Liepolts Sicht darauf ankommen, Vertrauen in die Geschäftsfähigkeit der Stadt wiederherzustellen sowie gegenüber Investoren Boden gut zu machen.

Nach dem Abtritt Jens Klinglers hat es sich laut Bürgermeister Gottfried Störmer als Versäumnis erwiesen, dass die Geschäftsführung der städtischen Gesellschaften nicht mit einer Vertretung ausgestattet gewesen sei. Dieser Fehler soll unter BGL-Chef Liepolt korrigiert werden, um keine Liquiditätsengpässe zu erleiden. Bei einer Risikoanalyse seien zwar keine schwerwiegenden Auswirkungen der Vakanz auf die operativen Tätigkeiten der Stadt nachgewiesen worden, so Liepolt. Dennoch weiß der Unternehmensberater aus eigener Erfahrung, wie sehr sich persönliches Vertrauen zu Banken, Firmen oder Investoren auch für eine Stadt auszahlt.

24 Stunden pro Woche

Peter Liepolt arbeitet in der Woche für insgesamt 24 Stunden als teilzeitangestellter Geschäftsführer der Gesellschaft. Er vertritt die Stadt auch im Aufsichtsrat des Lampertheimer Versorgers Energieried. Die Biedensand-Bäder sind wie die VTL eine Tochtergesellschaft der BGL. Zum Konstrukt gehört auch die SEL. An Energieried hält die Stadt 40,4 Prozent. Ein Beteiligungskonstrukt, das auf dem Prüfstand steht. Dies auch, weil der neue Geschäftsführer nach Ansätzen für eine Verschlankung suchen soll. Das Ziel, Prozesse zu optimieren und Komplexität zu reduzieren, geht mit der erklärten Absicht einher, für mehr Transparenz in den Abläufen der Gesellschaften zu sorgen. Nicht zuletzt sollen auch Potenziale für Kosteneinsparungen genutzt werden. Den Erhalt des steuerlichen Querverbunds, der es der Stadt ermöglicht, Verluste in den Gesellschaften VTL und Biedensand-Bäder durch Gewinne Energierieds auszugleichen, hält Liepolt dabei nicht für zwingend. Wichtig sei es allerdings, dass die Gewinne in der Stadt verbleiben.

Den Kontakt zu Peter Liepolt bekam Bürgermeister Gottfried Störmer über dessen Mitarbeit im Beirat des Lampertheimer Stadtmarketings. In dieser Eigenschaft hat Liepolt auch als Mitverantwortlicher bei der P3-Group Vermittlungsdienste geleistet, die zur Entwicklung der Lampertheimer Corona-App „Isch waa dou“ geführt haben. Bei P3 sei er aber nicht angestellt, erwidert Liepolt auf die Frage, ob es hierbei zu möglichen Konflikten mit seiner neuen Tätigkeit als BGL-Geschäftsführer komme.

Störmer erhofft sich von der unternehmerischen Expertise des neuen BGL-Chefs vor allem Impulse aus externer Perspektive. Peter Liepolt selbst räumt dabei durchaus einen gewissen Lernbedarf ein, etwa was die Abstimmung von Wirtschaftsprozessen mit Verwaltungshandeln und kommunalpolitischen Forderungen betrifft. Werde es doch darauf ankommen, den strategischen Willen der Parlamentsfraktionen umzusetzen. Auch hier will der BGL-Geschäftsführer Kontakte knüpfen und Vertrauen aufbauen. Eine hohe Sensibilität in der weiteren Vorgehensweise hält er dabei für unerlässlich. Die Führung von städtischen Gesellschaften dürfe sich nicht allein am Ziel der Gewinnmaximierung orientieren.