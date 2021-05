Gesucht: Tolle Fotos von naturnahen Gärten in Lampertheim

Lampertheim. Nach dem Fotowettbewerb „Wilde Natur in Lampertheim“ rückt die Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) in diesem Jahr die biologische Vielfalt in den Mittelpunkt. Die Fläche aller deutschen Gärten zusammen entspricht laut Nabu etwa der gesamten Fläche der Naturschutzgebiete des Landes. Mit ihrer (Um-)Gestaltung zu funktionierenden Ökosystem könnten sie einen Betrag zum Erhalt und dem Überleben der heimischen Tierwelt leisten. Deshalb haben die Naturschützer die Gestaltung der vorhandenen Grünflächen in und um Lampertheim als Thema gewählt.

Wohnhäuser, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und Altenheime verfügten über Grünflächen. Pflegeleicht sollten diese aus vielerlei Gründen sein. Damit würden diese aber häufig nicht naturnah, sondern eintönig gestaltet. Ausgedehnte Rasenflächen mit exotischen Büschen und Bäumen oder tote Schottergärten mit dem Charme einer Geröll-Lawine seien nicht nur für Insekten ungeeignet. Für die Tierwelt seien diese modernen Grünflächengestaltungen nutzlos und verschlechterten zudem durch Wärmeabstrahlung das Klima. Für Bienen, Schmetterlinge, Hummeln, Vögel und andere Tiere seien Gärten mit einem Mix aus Grün und Blüten wichtige Lebensräume, Nahrungsquellen und auch Kinderstube.

Kühlung und besseres Klima

Ein Naturrasen müsse weniger geschnitten werden und erhole sich nach Trockenphasen besser. Einheimische Bäume, Sträucher und Stauden böten Insekten und Vögeln Nahrung und kämen mit trocken-heißen Sommerzeiten besser zu recht. Begrünte Flächen sorgten für Kühlung und ein angenehmes Klima, schreibt der Nabu per Pressemitteilung.

Für den Fotowettbewerb werden Bilder von naturnahen Gärten und Grünflächen in Lampertheim und den Stadtteilen gesucht, die Beispiele und Ideen zur Gestaltung geben können und zum Nachahmen anregen. Das können Bilder aus Gärten mit Blüh- und Naturwiesen sein, lebendige Teiche, heimische Sträucher, Bäume und Stauden, die Nahrung für Insekten und Vögel bieten.

Prämiert wird jeweils das beste Foto in zwei Kategorien: die der Kinder und Jugendlichen bis 17 Jahren und die der Erwachsenen ab 18 Jahren. Aus den besten Fotos wird eine Zusammenstellung arrangiert, die auf der Nabu-Homepage und der Facebook-Seite veröffentlicht wird.

Interessenten schicken maximal ein Digital-Foto in einer E-Mail mit dem Betreff „Fotowettbewerb: Naturnahe Grünflächen und Gartengestaltung in und um Lampertheim“ an die Adresse info@nabu-lampertheim.de. Anzugeben sind Name, Anschrift und Alter sowie eine kurze Erklärung zu dem eingereichten Foto. Einsendeschluss ist am Samstag, 31. Juli. red

