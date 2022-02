Da hatten die Ganoven richtig Pech: Ein Sattelschlepper, den Unbekannte am vergangenen Freitagabend im Gewerbegebiet in der Lampertheimer Gaußstraße gestohlen hatten, ist am Sonntagabend im Landkreis Meißen in Sachsen wieder aufgetaucht. Auf der Bundesstraße 98 geriet der 65-jährige Fahrer mit dem Lastwagen in Schönfeld-Kraußnitz in eine Polizeikontrolle. Dabei bemerkten die Beamten schnell,

...