Gesprächskreis trifft sich wieder

Lampertheim. Nach einer langen Unterbrechung durch die Corona-Pandemie wird sich der Gesprächskreis „Demenz“ Lampertheim ab September wieder treffen. In diesem Jahr sind die Termine am 15. September, 13. Oktober und am 3. November. Das erste Treffen im neuen Jahr wird am 2. Februar sein, und von da ab an jedem ersten Mittwoch im Monat. Die Treffen finden regelmäßig um 15 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Hospitalstraße 1, statt. Eine Betreuung der erkrankten Angehörigen während der Treffen ist sichergestellt. Informationen gibt es bei Nicole Janzen, Telefon 06206/9 55-1 00. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1