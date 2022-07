Geselliger Gemeindeabend

Hofheim. Auf einen überwältigenden Zuspruch stieß der Gemeindeabend der evangelischen Kirchengemeinde auf der Wiese hinter der Friedenskirche. Der unter der Leitung von Dirigent Dirk Hindel stehende Posaunenchor eröffnete und beendete die von Pfarrer Holger Mett geleitete Andacht zu Beginn. Dabei wirkte auch der gerade aus der Vorbereitungszeit aus Maria Einsiedel gekommene neue Konfirmandenjahrgang mit. Die Liedauswahl, darunter „Wir wollen aufstehen“ und „Komm bau ein Haus“, die von Holger Mett auf der Gitarre begleitet wurde, trug eindeutig die Handschrift der Konfirmanden.

Nach dem bereits bestens besuchten geistlichen Impuls zum Einstieg des sehr angenehmen Sommerabends stand das Miteinander, die Geselligkeit im Vordergrund. Der Besuch zeigte, wie sehr gerade die Seniorinnen und Senioren diese Treffen in den vergangenen Monaten vermisst hatten. Die Aufforderung von Pfarrer Holger Mett, „wir bleiben hier noch lange sitzen“, leisteten die Gottesdienstbesucher unter freiem Himmel nur allzu gerne Folge.

Mit erfrischender und dezent vorgetragener Blasmusik umrahmten die Bläserinnen und Bläser des Posaunenchores den Abend, wurden dabei mit reichlich Zwischenapplaus und am Ende zu recht mit einem kräftigen Abschlussapplaus bedacht. Pfarrer Holger Mett freute sich besonders über den Besuch von Pastor Matthias Luz von der Liebenzeller Gemeinde. Im Laufe des Abends reihte sich auch Pfarrer Adam Malczyk von der katholischen Pfarrei in den Kreis der Gäste ein.

Das Essensangebot war überschaubar und gut. Am Grill blieb Claus Wegerle und Thorsten Volkert vom Kirchenvorstand kaum Zeit zum Durchatmen. Neben Bratwürsten gab es noch Gemüseburger und mit Käse belegte Laugenstangen. Das Angebot der kühlen Getränke wurde noch um eine Sektbar erweitert. Wie Ulrike Hofmeister-Knaupvom Kirchenvorstand bestätigte, fließt der Erlös des Gemeindeabends in die Anschaffung eines neuen Kühlschranks für das Gemeindehaus und in die Finanzierung dreier Sonnenschirme. fh