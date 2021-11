Geschichten zum bundesweiten Vorlesetag

Lampertheim. „Wir haben schon am Vormittag in der Schule vorgelesen bekommen“, sagte ein Mädchen. Trotzdem war sie am Nachmittag in die Stadtbücherei gekommen, um den Geschichten von Renate Rein zu lauschen. „Wir haben heute den bundesweiten Vorlesetag“, erklärte die Büchereileiterin, Barbara Burkard, und freute sich über die zahlreichen Kinder und ihre Angehörigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nächster Termin Am Samstag, 27. November, 19.30 Uhr, erzählt Renate Rein im Römersaal lebendige Geschichten für Erwachsene. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Karten gibt es in der Stadtbücherei zu kaufen. roi

Renate Rein ist eigentlich eine Geschichtenerzählerin und nimmt sonst Erwachsene mit in Fantasiewelten, oder sie berichtet ausschmückend über Begebenheiten. In der Bibliothek nahm sie erst zum Schluss das Kinderbuch „Schiefe Märchen und schräge Geschichten“ zur Hand, das es auch in der Bücherei auszuleihen gibt. Die Lorscherin kam mit einem Köfferchen nach Lampertheim, in dem sie Utensilien passend zu den jeweiligen Geschichten bereithielt, die sie zum Thema Freundschaft und Zusammenhalt ausgewählt hatte. „Die Erzählungen kommen aus meinem Herzen heraus“, sagte Rein. Und fragte die Kinder: „Warum ist es so toll, wenn man einen Freund hat?“ Die blitzschnellen Antworten waren: „Mit einem Freund kann man spielen, sich unterhalten, und man muss ihm vertrauen können.“ Freunde solle man sich genau aussuchen, empfahl Renate Rein.

Viel Platz für Humor

Sie verstand es, die kleinen und großen Besucher in ihren Bann zu ziehen, ihre Neugierde zu wecken und dabei ihre Fantasie zu beflügeln. Vor allem bekam der Humor viel Platz in ihren Storys eingeräumt. Mit lebendiger Gestik, treffender Mimik und angenehmer ruhiger Stimme unterhielt sie die Generationen. „Könnt Ihr Euch vorstellen, es ist Frühsommer, Blumen blühen und Schmetterlinge schwirren durch die Luft?“ Aus den Zuschauerreihen kamen tiefer Seufzer: „Oh, ja.“ Und schon erzählte Renate Rein die Geschichte von drei farbigen Schmetterlingen, die wegen einsetzenden Starkregens in Not kamen und unter hochmütigen Blumen Schutz suchen wollten. Die Pointe der Kurzgeschichte war, die Schmetterlinge haben zusammengehalten und sind weitergeflogen auf der Suche nach einem sicheren Ort.

In das Märchenland entführte die Erzählung vom Prinzen mit Eselsohren. Um diese zu verdecken, musste der Königssohn in seiner Kindheit eine Mütze tragen. Doch plötzlich waren die langen Ohren verschwunden. War es das Werk der jüngsten Fee? Die Zuhörer konnten sich ein sanftes Fabelwesen vorstellen, das mit seinem Zauberstab den Kopf des Prinzen berührte. Oder waren die Gedanken nur Illusion? Witzig war die Geschichte vom Fuchs und Hahn, die versuchten, sich gegenseitig zu überlisteten. Die Kinder standen von den Stühlen auf und bewegten ihre Arme, als wollten sie flattern wie ein Hahn. Da Reinecke Fuchs ein Federviehdieb ist, würden aus den beiden Tieren bestimmt keine Freunde werden, vermutete Rein. Während des Märchens „Die Bremer Stadtmusikanten“ machten die Mädchen und Jungen die Tierlaute nach. Die vier Tiere hielten im Kampf gegen die Räuber zusammen und lebten fortan glücklich und zufrieden. Dann zückte Renate Rein das Buch von Paul Maar, der schiefe und schräge Geschichten aufgeschrieben hat. In einer heiratet Rumpelstilzchen die Rumpeltochter und sie bekommen Rumpelkinder. Das umgeschriebene Märchen brachte den Kindern so richtig Spaß. Und für die Erzählerin gab es einen Rumpelapplaus. roi

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2