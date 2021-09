Geschichten der unvergessenen Onkel

Lampertheim. Die infektionsschützenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus machen Künstler erfinderisch und lassen sie neue Wege gehen. Auch der Kabarettist Peter Gutschalk ist von den Corona-Einschränkungen betroffen. Doch während der Pandemie drehte er keine Däumchen, sondern erarbeitete ein unterhaltsames Konzept und blickt dabei optimistisch in die Zukunft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Premiere seiner „Poetry Show“ baute er im Garten des Friseursalons „Papa“, der seiner Ehefrau Angela gehört, unterm Walnussbaum eine kleine Bühne auf, stellte ein niveauvolles Programm auf die Beine und lud sich Premierengäste ein. Sie konnten Kabarett, Musik und literarische Texte im Freien genießen und wurden obendrein mit Gaumenfreuden verwöhnt. Was kann schöner sein, als sich an einem sonnigen Spätsommerabend umrahmt von Hortensie und Lorbeerstrauch sowie stimmungsvollen Lichterkettenglanz zurückzulehnen, am Weinglas zu nippen und sich unterhalten zu lassen?

Peter Gutschalk hatte in den Garten des Salon Papa eingeladen. © Rosi Israel

Gutschalks Open-Air-Veranstaltung wurde von den Musikerinnen, den Viernheimerinnen Megan Hill (Gesang) und Fabienne Partsch (Harfe) sowie der Geigerin Isabelle Kühni-Metzeltin aus Lampertheim begleitet. Holger Selb sorgte für den Ton. Als Mundartakteur widmete Gutschalk seine Texte den Lampertheimern und Lampertheimerinnen, die für ihn eine besondere Vorbildfunktion haben. Die Personen, ihre Sprüche und Verse in Muddasprooch sollten nie vergessen werden. Er erinnerte an Willi Bock, der unzählige Mundartgeschichten und -gedichte geschrieben hatte. Bock war ein echtes Original und ein Humorist des Volkes.

Außerdem verehrt Gutschalk die Niederschriften seines Onkels Hugo Karb. Wie die Anekdote über „Schnagglrous“. „Das muss der erste Hippie gewesen sein“, vermutete Gutschalk witzelnd. Denn der fragwürdige Aussteiger lebte am „Altrhoi zwische Riedgras unn Melde, in e Holzhütt“. Als nächster Held stand Heinrich Karb auf dem Programm. „Auch das war mein Onkel“, erklärte der Kabarettist die Verwandtschaftsverhältnisse. Heinrich Karb, der ehemalige Vorsitzende des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins, hat eine Vielzahl Gereimtes und Ungereimtes verfasst und die Lambada Mundart gepflegt. Auch die unvergessene Else Hanf, die immer von der „Hütt“ berichtete, erwähnte Gutschalk. Hanf hatte witzige Sprüche drauf: „’S is alles, wie ma’s nemmt“ und „Heit moant ma gern’s wär ghupst wie gschprunge.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hommage ans Neckartal

Später nahm Kerstin Kopenhagen-Grüninger aus Wiesenbach das Mikrofon in die Hand und sprach voller Emotionen ihre Verse über die verlorene Liebe und das Glück. Für heitere Augenblicke sorgte Anna Seelinger. Die 33-jährige Lampertheimerin hatte ihre Hommage über das Neckartal und ihrem Lieblingswirt Rüdiger „Ritze“ Strubel aufgeschrieben. Mit dem Refrain: „Was für Jugend, was für Leben!“ Ritze sei wie eine Mutter ohne Brust gewesen. „Er war ein Kulthäuptling und dann war er fort.“ Ein wenig später fragte Anna Seelinger mit Unterstützung der Violinistin Isabelle Kühni-Metzeltin in Anlehnung an den Zarah Leander-Song: „Warum brauchen denn die Männer so viel Liebe?“ und sorgte bei den Zuschauenden für manchen Lacher.