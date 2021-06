Geschichten auf dem Rad

Lampertheim. Lampertheim beteiligt sich an der Aktion „Stadtradeln“, um damit etwas fürs Klima zu tun. Noch bis 11. Juli können Interessierte, die in Lampertheim leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne des Klima-Bündnisses mitmachen und Radkilometer sammeln. Während des dreiwöchigen Aktionszeitraums finden Fahrradtouren statt. Am Sonntag, 27. Juni wird eine Fahrradtour für Familien von 15 bis 18 Uhr angeboten. Ute Striebinger vom Geopark-vor-Ort-Team wird die Fahrradtour „Lampertheimer Geschichte und Geschichten erfahren“ moderieren. Auf der etwa 23 Kilometer langen Strecke wird an interessanten Punkten haltgemacht.

Bei dieser Familienradtour kann man seine Heimat besser kennen lernen und den Heimatkundlichen Pfad entdecken. Die Tour bietet eine Mischung aus Geschichte, Naturkunde und Spaß und ist für jedes Alter geeignet. Los geht es auf dem Europaplatz. Geradelt wird entlang der Landesgrenze zwischen Hessen und Baden-Württemberg. Zu entdecken gibt es seltene Schätze an Flora und Fauna, wie sie in einem Sand-Biotop existieren. Kinder sollten auf dieser Strecke einen Fahrradhelm tragen. Anmeldungen zur Fahrradtour sind möglich unter: https://www.lampertheim.de/de/wirtschaft-verkehr/verkehr/Stadtradeln.php red