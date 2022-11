Spendenfreudig zeigt sich die Klasse 4b der Hofheimer Nibelungenschule, die das Projekt „Weihnachten im Schuhkarton“ in diesem Jahr aktiv unterstützt. Fleißig wurden von den Grundschülern und ihrer Klassenlehrerin Demir Cioglu dieser Tage Päckchen zusammengestellt und anschließend an Karin Hildebrand übergeben. Bei ihr in der Jakob-Carra-Straße 13 gibt es eine Annahmestelle für diese Aktion.

