Geschenke basteln im Media.Lab

Lampertheim. Mit Blick auf die Weihnachtsangebote in der Stadtbücherei Lampertheim sollen auch Mädchen und Jungen, die mindestens zwölf jahre alt sind, nicht zu kurz kommen. Für sie öffnet das Media.Lab am Dienstag, 13. Dezember, von 15 bis 18 Uhr. „Angeboten wird ein breites Spektrum an Medien und Weihnachtsbasteleien“, wie die Stadt am Dienstag mitgeteilt hat. Zusätzlich stehen die Türen des Media.Labs am Freitag, 9. Dezember, von 18 Uhr bis 22 Uhr für alle Besucher offen.

Hier können noch letzte Weihnachtsgeschenke gebastelt und das Angebot des Media.Labs getestet werden, wie es weiterhin heißt. Dabei handelt es sich um ein kostenloses Angebot. Das Media.Lab versteht sich als modernes Medienangebot, unterstützt von der Stiftung Lesen für Jugendliche. Das Angebot reicht von verschiedenen Stationen mit switch und Tablets bis hin zu Büchern, Hörspielen und Filme, welche benutzt und ausgeliehen werden können. Es ist auch möglich, sich einfach nur zu treffen, Gesellschaftsspiele zu spielen oder am wöchentlichen Aktionsprogramm teilzunehmen. Die Stadtbücherei möchte mit der Aktion erreichen, dass Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, auch über die Adventszeit hinaus zum Lesen und Basteln angeregt zu werden und dass sie die Bücherei als Partner für ihre Leseabenteuer entdecken. red